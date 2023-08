Hermano de Alejandra Espinoza entre los 24 competidores de Exatlón All-Stars La competencia deportiva más feroz de la televisión hispana regresa a Telemundo el martes 26 de septiembre con una octava temporada que contará con famosos atletas que dejaron huellas en temporadas pasadas, entre ellos Miguel Ángel Espinoza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Exatlón Estados Unidos, la competencia deportiva más feroz de la televisión hispana, regresa el martes 26 de septiembre a Telemundo con una nueva edición, Exatlón All-Stars. "Como la casa de los reality shows favoritos de la audiencia, nos enorgullece grandemente presentar una octava edición de este exitoso formato que bautizamos como Exatlón All-Stars para reunir a los grandes de la familia de Exatlón Estados Unidos en una nueva y dinámica era de pura competencia entre titanes," dijo Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo", a través de un comunicado difundido este miércoles por la cadena. En esta nueva temporada que conducirá Frederik Oldenburg campeones y subcampeones de Exatlón regresan a las arenas para competir por $500.000, la cantidad más grande jamás otorgada en la televisión hispana. Frederik Oldenburg Frederik Oldenburg, conductor de Exatlón All-Stars | Credit: TELEMUNDO Entre los famosos atletas que dejaron huellas en pasadas temporadas y que pondrán a prueba una vez más sus habilidades físicas y mentales en cada episodio lleno de adrenalina, drama y sorpresas para ganar el codiciado trofeo y el gran premio en efectivo está Miguel Ángel Espinoza, el hermano de la conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza. Miguel Ángel Espinoza Miguel Ángel Espinoza, hermano de Alejandra Espinoza | Credit: TELEMUNDO El joven atleta y modelo originario de Tijuana, México, se quedó a las puertas de convertirse en 2022 en el ganador de la sexta temporada del reality. "Esto no es el fin, si me dan la oportunidad, regresaré por la revancha", dijo entonces. Dicho y hecho. Miguel Ángel formará parte del Team Azul de Exatlón All-Stars junto a otros 11 atletas que también regresan a la competencia. Ellos son: Kenny Ochoa, Azul Grantón, Raquel Becker, Claudia Martínez, Kelvin Noé Rentería, Jesús 'Chuy' Almada, Susana Abundiz, Yoridian Martínez, Emmanuel Jáquez, Dennhi Callu y Valeria Sofía Rodríguez. Team Azul de Exatlón All-Stars Team Azul de Exatlón All-Stars | Credit: TELEMUNDO El Team Rojo, por su parte, estará conformado por: Marisela 'Chelly' Cantú, Alondra González, Anisa Guajardo, Caterine Ibargüen, Yamilet Peña, Shaila Pérez, Nate Burkhalter, Briadam Herrera, José Carlos 'JC' Herrera, Jonny Magallón, Alberto 'El Venado' Medina y Francisco Javier 'El Maza' Rodríguez. Team Rojo de Exatlón All-Stars Team Rojo de Exatlón All-Stars | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La octava temporada de Exatlón presentará "los más innovadores circuitos e impresionantes y nuevos desafíos para poner a prueba una vez más las habilidades físicas y mentales de excampeones y subcampeones de pasadas temporadas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hermano de Alejandra Espinoza entre los 24 competidores de Exatlón All-Stars

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.