Henry Muñoz III es el nuevo dueño de los estudios de comedia Funny or Die El empresario y filántropo nacido en Texas es el flamante dueño de la productora de comedia con más de 40 millones de seguidores; el cofundador, Will Ferrell servirá de asesor. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El empresario y filántropo Henry R. Muñoz III se ha convertido en el nuevo dueño de los estudios de comedia Funny or Die, que cuenta con más de 40 millones de seguidores en redes y que son responsables de éxitos de comedia como Between Two Ferns with Zach Galifianakis, Landlord y Drunk History, por mencionar algunos. Según ha trascendido, Muñoz III adquirió la empresa de AMC Networks, Turner Entertainment y Sequoia Capital. Funny or Die fue fundada en 2007 por Will Ferrell, Adam McKay, el director y productor Judd Apatow y Chris Henchy. Por medio de la transacción el empresario nacido en San Antonio, TX., se convierte también en dueño del catálogo en video de dichos estudios. "El mundo del entretenimiento apenas ha comenzado a rascar la superficie de las voces de la comedia en todo el país", expresó Muñoz sobre la adquisición por medio de un comunicado oficial enviado a People en Español. "No hay razón alguna por la cual Funny Or Die, que ha creado tanto contenido icónico de comedia durante los pasados 14 años, no se pueda convertir en el líder llevando más de estas voces a la mesa". Henry Muñoz III es ahora el dueño único de FOD y se convertirá también en su CEO. Ferrell continuará como colaborador creativo y asesor. Henry Muñoz Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación de Muñoz III con Funny or Die surgió tras la realización del especial Essential Heroes: A Momento Latino Event (CBS), realizado en octubre pasado y que tuvo como anfitriona a la actriz y activista Eva Longoria, gran amiga del empresario. El show destacaba las aportaciones de la cultura latina a este país. Fundador de la firma Muñoz & Co., el empresario ayudó a establecer el American Latino Heritage Fund para monumentos y sitios patrimoniales en todo el país y ha sido motor detrás de la creación del Museo Nacional del Latino Americano.

