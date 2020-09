"Trabajando en un nuevo proyecto". ¡Héctor Sandarti está que no para! El actual conductor de Televisa atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel laboral. Tras su regreso al Canal de las Estrellas, él y su esposa Paulina Segura han anunciado un nuevo y apetitoso proyecto. ¿Qué será? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que han pasado años desde que Héctor Sandarti salió de Telemundo, pero en realidad fue hace apenas dos meses. Eso es señal de que las cosas le han ido bien y el conductor está feliz, trabajando de nuevo y enfocado en todo lo maravilloso que está por llegar. Después de aterrizar nuevamente en la que fue su casa durante muchos años, Televisa, con un programa de lo más sabroso, Minuto para ganar VIP, el presentadora guatemalteco y su esposa Paulina Segura han anunciado que se avecina una nueva oportunidad laboral. "Nuevos caminos, nuevos retos, nuevos espacios... luego les platico de qué se trata", escribió en sus redes junto a un video que promete algo muy pero que muy chulo. Por otro lado, su compañera de vida y mejor cómplice, compartió una publicación similar donde expresa ilusionada que hay algo muy interesante que pronto podrán contar. "¡Trabajando en un nuevo proyecto!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se mudó con su familia a Ciudad de México después de dos años disfrutando de Miami mientras Héctor ejercía como uno de los conductores de Un nuevo día. Actualmente son todavía muchos los que le echan de menos en el espacio matinal de Telemundo, pero el comunicador no ha perdido el tiempo y vive un momento lleno de ilusión que se puede percibir en su cara. Por el momento seguimos con la miel en los labios sin saber qué será exactamente esta nueva aventura profesional que arranca. Ha prometido contárnosla en sus redes, fiel y entregado como siempre a sus seguidores. Sea lo que sea, no podemos más que alegrarnos por ti, compañero. ¡Muchísima suerte y felicidades por todo!

