Entre lágrimas y aplausos. ¡Así ha sido la emotiva despedida de Héctor Sandarti en Un Nuevo Día! Adamari López y Rashel Díaz rompieron a llorar al despedir al que ha sido su compañero de aventuras durante dos años en el matinal de Telemundo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo decía Rashel Díaz al comienzo de Un Nuevo Día este viernes: "es un día difícil. Hemos tratado de hacer el programa con el mejor ánimo posible". Lo han conseguido, pero sus caras no pudieron disimular del todo la gran tristeza que sienten con la marcha de uno de sus conductores clave, Héctor Sandarti. Entre lágrimas y con profunda emoción, las tres chicas del espacio televisivo, Adamari López, Chiquibaby y Rashel, dedicaron unas preciosas palabras a su fiel compañero y amigo del alma con quien han compartido dos años de aventuras en la pantalla chica. "Te queremos tanto Sandarti, eres un excelente compañero, gracias por habernos dado el privilegio de compartir contigo, de vivir tantos momentos extraordinarios que no se resumen en lo que sale en la pantalla sino en lo que queda en nuestros corazones", expresó Ada con la voz entrecortada. También de pie y tras una gran ovación de aplausos, una emocionadísima Rashel quiso agradecerle por algo muy importante. "Tú viniste a reunirnos nuevamente, a restaurarnos de momentos difíciles que habíamos vivido", comenzó su mensaje. "Por mi fe y la confianza que tengo en Dios sé que aunque ahora no lo entendamos este es un camino que recién empieza para puras victorias que tendrás en tu vida". Ellas no fueron las únicas que expresaron su amor, cariño y respeto al guatemalteco, el equipo detrás de cámaras que también hace cada día el programa, quiso sumarse a este homenaje tan merecido. Unas palabras y gestos que le pertenecen por la calidad humana y profesional que ha demostrado en el espacio matinal de Telemundo. Casi enmudecido de tantas muestras de cariño y empatía, Héctor les respondió a todos con el mismo sentimiento de afecto y entrega. "Mi total e infinito agradecimiento a la vida, a Dios por haberme regalado dos de los mejores años de mi vida junto a esta hermosa familia, en este hermoso país, en esta hermosa ciudad, en esta maravillosa empresa que peleó tanto por tenerme", comenzaba su discurso tan sincero de despedida. "Pero sobre todo, hoy quiero agradecerte a ti que estás ahí en casa, que me permitiste ser parte de tu vida, de tu familia, de tus mañanas. Todo lo que hago lo hago de la única manera que sé y es con amor". Desde primera hora de la mañana Héctor lanzaba un mensaje lleno de positivismo y fuerza a pesar de ser su último día junto a esta gran familia televisiva. "Que tu último día, sea tu mejor día", escribía al lado de esta imagen en la que nos regala la mejor de sus sonrisas. Nos unimos al equipo de Un Nuevo Día para darle las gracias por los grandes momentos que nos ha hecho pasar y le mandamos todo el cariño con el deseo de que le lleguen cosas tan maravillosas como él. ¡Gracias compañero!

