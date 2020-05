Así fue la emotiva despedida de Héctor Sandarti de Miami junto a sus amigos de 'Un Nuevo Día' Adamari López, Rashel Díaz o Chiquibaby fueron algunos de los invitados a este entrañable festejo para dar el último adiós a su amigo del alma. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pocos días después de su emotiva despedida del plató de Un Nuevo Día, Héctor Sandarti protagoniza otro festejo: su adiós a la ciudad que le ha acogido con los brazos abiertos durante dos años, Miami. El conductor guatemalteco fue sorprendido con una espectacular caravana de coches con amigos y conocidos que quisieron despedirse de él en sus últimas horas en la Ciudad del Sol. La fiesta se prolongó en la casa de Rashel Díaz, su compañera y gran amiga, que organizó tremenda parranda para homenajearle como él se merece. A la cita no faltaron su grupo de colegas y casi familia que compartieron con él tantas madrugadas en Telemundo. Adamari López junto a Toni Costa, Chiquibaby y el Chef James fueron tan solo algunos de los invitados a este encuentro en el que no faltó emoción, baile, risas y un amor sincero que durará para siempre. "Así celebramos tu despedida, con mucha alegría y cariño porque sabemos que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Agradecemos haberte tenido como compañero todo este tiempo . Dios te bendiga en todo lo que decidas hacer amigo, ¡te queremos!", escribió la presentadora cubana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas imágenes llenas de luz a las que añadimos un entrañable video que publicó la esposa de Héctor, Paulina Segura, que demuestran la cantidad de gente que quiere, apoya y echará de menos al queridísimo conductor. "Agradecidos con toda la gente de un Un Nuevo Día que vinieron a despedirse . Gracias por todo, ¡los amamos!", escribió orgullosa su mujer junto a este video en el que Héctor saludó a todos sus compañeros que se pasaron a despedirse en sus coches. Unas imágenes que nos rompen el corazón a la vez que nos lo llenan de alegría al ver que se marcha por la puerta grande y con el mayor premio de todos, el amor de sus compañeros. El guatemalteco no paró de sonreír de emoción al sentir tantísimo amor y el abrazo sincero de todos. Desde la distancia nos unimos a esa celebración deseando que su vuelta a México esté llena de cosas bonitas. Allí regresará a su casa donde le espera su familia y seguro que un montón de proyectos maravillosos. Buen viaje y gracias por tanto querido Héctor. Lo mejor está siempre por llegar.

