"Fue un shock para mi": Héctor Sandarti se confiesa con Carolina Sandoval sobre su salida de Un nuevo día El querido presentador compartió sus sensaciones al salir del canal con su compañera en una conversación llena de nostalgia pero también mucha positividad por lo que viene. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En una charla de lo más amigable dentro del contenido de El almuerzo con caro, su presentadora y directora, Carolina Sandoval, compartió un momento de lo más emotivo con su compañero de Telemundo en los últimos dos años, Héctor Sandarti. Aunque no trabajaban en el mismo programa, los dos tienen en común la salida de la cadena. Lo hicieron por razones y situaciones muy distintas pero en ambos casos se quedaron sin su trabajo. De ello y de cómo han salido adelante y enfrentado la situación es que hablaron con respeto, nostalgia y cero malos rollos. El actual conductor del Canal de las Estrellas, Televisa, reconoció que dolió y mucho pues fue algo inesperado. Supuestamente todos estaban muy contentos con él hasta que llegó el fatídico día. "Fue un shock para mi, para mi esposa y toda la producción de Un nuevo Día", expresó a la venezolana. Tal y como dijo, había comenzado una nueva vida en una ciudad ajena donde ya se había acostumbrado y las cosas habían tomado un maravilloso rumbo, nada hacía presagiar el triste final. "Me están cerrando un ciclo que yo no pensaba cerrar... Yo no me fui con ningún proyecto nuevo, sí me cayó trabajo al día siguiente, pero realmente, yo lo único que hice, Carolina, y creo que también te pasó a ti, fue ser congruente con lo que estaba sintiendo de la manera en que se me presentó", explica. Héctor se convirtió en el primero de la lista de despidos que ha llevado a cabo la cadena en los últimos meses. Se lamentó mucho de la salida de sus más que compañeros, amigos del alma, como Rashel Díaz y más recientemente, el Chef James, pero no le cabe la menor duda que, al igual que él, llegan cosas maravillosas. "Todos mis compañeros tienen plan B, C, D, F... Estoy impresionado de eso... A James, le dije, 'amigo', al igual que le dije a Rashel, 'no me preocupas porque sé la capacidad que tienes, el talento que tienes, lo emprendedor que eres, sé que siempre te va a ir bien'", resaltó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta actitud emprendedora de negocio y otros caminos de sus colegas le ha abierto la mente para tener "nuevos espacios y nuevas ideas" más allá de la televisión para si en algún momento le sucediese lo mismo, tenga esa otra opción. Así que, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Carolina tuvo unas palabras muy cariñosas y certeras para su invitado que invitan a quienes vean ese espacio que la actitud positiva y luchadora ayuda a vencer todos los obstáculos. "Duró un minuto desempleado porque Héctor nació siendo un ganador". Y así fue. Héctor presenta Minuto para ganar con un gran éxito y el público, nuevamente, a sus pies.

