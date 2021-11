Héctor Sandarti desvela el secreto para ganar en La casa de los famosos El carismático presentador de televisión conversó en exclusiva con People en Español y ¡mira lo que contó sobre este reality que ya está en su recta final! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre pleitos, romances e increíbles historias, el reality show de Telemundo La casa de los famosos se encuentra ya en su recta final —y para su conductor Héctor Sandarti existe un secreto para ganar la competencia y el codiciado premio de $200,000. En una entrevista exclusiva en el programa People VIP, el comunicador guatemalteco dijo que el concursante debe saber balancear sus relaciones internas con las externas. Es decir, tener una trato positivo con sus compañeros para evitar ser nominado y con el público que tiene el poder de eliminar a los participantes. "Es complicado porque es el día a día, tiene que ver con tu personalidad, con la convivencia y la forma que eres. Siempre he considerado que La casa de los famosos no es para cualquier persona; no cualquiera puede estar ahí y permanecer y aguantar porque es un tema de mucho soporte", asegura. "No es fácil convivir las 24 horas encerrado con un grupo de personas que apenas conoces y encima de eso ser todo el tiempo observado". "Si me preguntaran cuál es el secreto para que te vaya bien en un programa como La casa de los famosos es ser tú mismo. Mientras más transparente, más tú y más genuino seas, mejor te va a ir", agrega. ¡Mira qué más dijo Sandarti en la entrevista colgada arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

