Héctor Sandarti: "Aprovecharon una cláusula que había en mi contrato para despedirme" "Por eso cuando se da el despido fue tan sorprendente". El presentador guatemalteco revela a la periodista Mara Patricia Castañeda la razón detrás de su despido de Un nuevo día (Telemundo) justo cuando se cumplen tres meses de su salida del matutino. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo que menos podía esperar Héctor Sandarti cuando el pasado jueves 21 de mayo lo mandaron a llamar de la oficina de recursos humanos de Telemundo es que le iban a comunicar su despido del programa Un nuevo día. "Cuando yo llego a Telemundo todo el mundo me decía ‘entraste como pez en el agua’, ‘nos caíste como anillo al dedo’, desde César Conde, que era el CEO de Telemundo, hasta las personas que trabajan en intendencia y la gente de la cocina me decían: ‘Sandarti eres la mejor contratación que ha hecho esta compañía’. Obviamente, ¿qué te hace sentir? Aparte de querido y apreciado pues de aquí soy y aquí me voy a jubilar porque todo el mundo está muy contento, a mí me encantó Miami, mi mujer está feliz... Por eso cuando se da el despido fue tan sorprendente porque incluso hasta mis propios compañeros, jefes y técnicos decían: ‘No lo podemos creer’", se sinceró el presentador guatemalteco en una reciente entrevista con la reconocida periodista mexicana Mara Patricia Castañeda. Image zoom Héctor Sandarti Mezcalent Sandarti, quien ahora conduce el programa dominical de Televisa Un minuto para ganar, reveló a Castañeda las razones que le dieron desde la empresa para justificar su despido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ellos muy amablemente me explicaron: ‘Mira Héctor como tú sabes la dirección del show va hacia otro lugar, queremos hacer de Un nuevo día un programa más noticioso, más informativo, más serio’. Y obviamente yo entiendo que mi línea es totalmente de entretenimiento, divertida, entonces no venía un poco al caso", señaló. El excompañero de Adamari López en Un nuevo día señaló que la cadena hispana se valió de una cláusula que existía en su contrato para poder despedirlo de manera legal ya que él había firmado por tres años y recién apenas estaba cumpliendo 2 en la empresa. "Dentro de mi contrato hay una cláusula que estipulaba que antes de comenzar el último año, tanto Telemundo como yo, teníamos la opción de no renovar ese último año por la razón que fuera, sin ningún tipo de penalización, ellos aprovecharon esa cláusula", aseveró el comunicador de 52 años.

