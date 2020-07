¿Volverías a Telemundo? Héctor Sandarti responde a la pregunta del millón El conductor, que fue sacado del canal y de su programa Un nuevo día de la noche a la mañana, contestó en un directo a quienes hicieron la delicada pregunta. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado domingo Televisa estrenaba uno de sus programas estrellas, y nunca mejor dicho, de este verano. A la cabeza su nuevo fichaje, Héctor Sandarti que, como era de esperar, llegó y arrasó. Minuto para ganar VIP fue el programa más visto en su franja horaria y el conductor celebró con sus seguidores este éxito a través de un directo en Instagram y Facebook donde contestó a todas las preguntas de sus fans, incluso las más indiscretas. Sincero, como siempre, no tuvo reparo en contestar a una muy concreta: ¿volverías a Telemundo? Recordemos que el guatemalteco salió de la cadena y su programa Un nuevo día prácticamente de un día para el otro, lo que dejó al público con una gran tristeza por el cariño y admiración que despertaba Héctor. ¿Se enfadó? ¿Ha roto la relación con el canal? ¿Prefiere no hablar de eso? Pues ninguna de las tres opciones, Héctor respondió sin filtros a la pregunta del millón y con un mensaje muy claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por supuesto que sí, lo dije la primera vez y lo vuelvo a repetir, yo de Telemundo me fui extremadamente agradecido, me la pasé muy bien, me trataron muy bien, así que si en el futuro se da la posibilidad de que trabaje en Telemundo pues lo estudiaríamos y lo tomaríamos en cuenta porque me la pasé muy bien y amé Miami", dijo a los curiosos. Cero rencores. Héctor lo que disfruta es trabajar en televisión, su gran pasión. Ahora está entusiasmado con su programa semanal, del que emiten dos programas cada domingo y ese es su foco ahora. Mañana, Dios dirá. Desafortunadamente Minuto para ganar VIP no se puede ver en todos los países, algo de lo que se quejaron sus fans del resto de lugares y así se lo dejaron saber. "Es un tema que a mi me duele mucho porque me encantaría poder compartir con la mayor parte de la gente lo que hago pero en este caso no se puede porque es un tema de licencia", aclaró. Al menos podemos disfrutarle a través de estos vivos en sus redes ¡con los que nunca decepciona!

