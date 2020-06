¡Por fin se da a conocer el programa y el canal de televisión donde trabajará Héctor Sandarti! El conductor regresa a Televisa, la que fue su casa televisiva durante tantos años y con un show hecho a su medida. ¡Felicidades por la noticia y por tu cumpleaños! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este sábado cumplió 52 años y recibió uno de los mejores regalos de su vida, el poder celebrarlo con su familia, con salud y con un proyecto televisivo que supone su vuelta a la pantalla chica poco más de un mes después de haber salido de Un nuevo día, en Telemundo. Tal y como anunció el sitio El Diario NY, Héctor Sandarti regresa a Televisa por la puerta grande y con un programa de lo más jugoso que hará las delicias del público. Se trata del espacio Minuto para ganar, pero en esta ocasión en su versión vip con famosos como concursantes. Vamos, que teniendo en cuenta la gracia y salero de Héctor, la empresa reina de la televisión mexicana no podía haber elegido a un mejor candidato. Aunque él todavía no ha confirmado nada ha prometido hacer un vivo este lunes para compartir la noticia él mismo. Debido a la filtración de la buenísima noticia que nos tiene a todos felices, el guatemalteco hará este live para dar todos los detalles y, sobre todo, expresar su alegría por estar de regreso a la profesión que tanto ama. "El próximo lunes les compartiré cuál será mi nuevo programa de TV. Solo les puedo adelantar que será un gran show que les encantará", adelantó desde Cuernavaca, donde está celebrando su cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde un lugar paradisíaco, rodeado de naturaleza y una piscina de lo más refrescante, Héctor celebró la vida, se mimó y agradeció el cariño y el apoyo de su público, siempre al pie del cañón y pendiente de él. "Hoy celebro la vida. Hoy celebro mi vida. Con mi gente, un tequila y una cerveza (todo con medida). Agradeciendo a Dios por regalarme un año más de vida, lleno de salud, amor y trabajo. Gracias por los mensajes... los leo TODOS. ¡Los quiero!", escribió. Y nosotros a ti, ¡felicidades y enhorabuena compañero!

