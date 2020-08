Héctor Sandarti reacciona al despido de su compañera y amiga Rashel Díaz de Un nuevo día Casi tres meses después de su salida del programa, el presentador revive el triste capítulo al ver a su compañera pasar por el mismo trance. "Hoy solo es un recuerdo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de mayo el equipo de Un nuevo día recibía el primer golpe. El presentador Héctor Sandarti desaparecía de los créditos del programa después de dos años de alegría, entretenimiento y mucho corazón puesto en este espacio mañanero. Sus colegas se quedaban sin palabras y con lágrimas en los ojos despedían al que se había convertido en una pieza clave del show, además de un amigo de verdad. Más tarde fue otra de las colaboradoas, Erika Csiszer quien también culminó su etapa en el matinal. Ahora, tres meses después la historia se repite con uno de los miembros más veteranos del equipo, Rashel Díaz, a quien le ha tocado decir adiós esta semana. Desde México, país donde Héctor se encuentra trabajando con Televisa, ha querido pronunciase sobre la salida de la cubana, con quien entabló una preciosa amistad en esos dos años de estancia en Miami. "Mi recuerdo de hoy no es muy viejo, pero quiero dedicarlo a uno de los mejores equipos de trabajo que he tenido y hoy es solo un recuerdo. ¡Los amo a todos!", escribió con gran nostalgia el guatemalteco junto a esta foto en su perfil de Instagram. Más claro imposible. Un bello recuerdo que ha quedado en eso, un mero recuerdo. De sus palabras se desprende la tristeza por los acontecimientos de los últimos días, pero también el orgullo y felicidad de haber pertenecido a una familia de seres humanos tan especiales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel, Adamari López, Chiqui Baby y el chef James, entre otros, aparecen en esta imagen donde todos, sin excepción, esbozan la mejor de sus sonrisas. El equipo de Un nuevo día pasa por una fase de cambios, no sabemos muy bien si habrá más en los próximos días o meses. Nos quedamos con esas bonitas memorias que estos grandes profesionales nos han regalado y que jamás podremos olvidar. ¡Gracias de todo corazón!

