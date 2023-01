Héctor Sandarti sobre La casa de los famosos: "Te puede hundir" El día de hoy es el gran estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos, y por supuesto, uno de los conductores opinó largo y tendido sobre el show de telerrealidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor Sandarti regresa a la pantalla chica de la mano de Jimena Gallego para conducir la tercera temporada de La casa de los famosos, show de la cadena Telemundo en el que según el guatemalteco se pueden cometer equivocaciones garrafales. "El único error que podrías cometer dentro de la casa es olvidarte que hay cámaras y micrófonos", dijo Sandarte a Mezcal TV. "Si se te olvida, que es muy probable que suceda, ¿qué va a pasar? Pues vas a sentir como si estuvieras en tu casa, en una fiesta o en un evento y sin filtros te dejas ir". Ese traspié beneficia a algunos pero es perjudicial para otros. "Obviamente, a nosotros nos da contenido", explicó Sandarti. "Pero puede ser que ellos paguen las consecuencias de cosas que hacen o dicen", y agregó. "Es un arma de dos filos, te puede levantar o te puede hundir". Hector Sandarti Hector Sandarti | Credit: Mezcalent.com Y es que si alguien se remite a las pruebas, ese es el carismático conductor. "Este show te puede cambiar la vida y la carrera, sobretodo la carrera cuando eres famoso, porque he tenido casos, no voy a mencionar nombres, pero conozco casos de gente que tenía una imagen muy afable con el público, empático con el público y dentro de la casa se convirtió en una persona mezquina, sisañosa, traicionera, que la gente dijo: 'oye, no es el cuate que yo vi en televisión, no me gustas, no me caes bien' y los terminan eliminando, y se los juro, se les acaba la carrera", confesó este. "Es un reflejo de lo que somos. Yo creo que lo que pasa con este show, por lo cual se convierte adictivo, es que el público de repente puede incluso hasta sentirse identificado con alguno de los personajes o de las situaciones y eso lo hace adictivo", y finalizó. "El morbo, el morbo me parece que es algo que el ser humano busca y que no tienes muchas oportunidades de ser morboso; y aquí tienes un show de televisión para que puedas ser morboso".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Héctor Sandarti sobre La casa de los famosos: "Te puede hundir"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.