Héctor Sandarti desmiente a Niurka Marcos en su regreso al plató de La casa de los famosos: "Eso no es verdad" "El jefe dice que tú estás aquí para leer el prompter", le espetó la vedette cubana este lunes en su regreso al plató de La casa de los famosos (Telemundo). La respuesta del conductor no se hizo esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor Sandarti Héctor Sandarti; Niurka Marcos | Credit: La casa de los famosos (x2) Niurka Marcos regresó este lunes al plató de La casa de los famosos (Telemundo) dispuesta a hacer frente a su polémica participación en el exitoso reality show de Telemundo. La controversial vedette cubana protagonizó un tenso momento con sus conductores, Jimena Gállego y Héctor Sandarti, tras asegurar que hay 'favoritismo' por parte de la producción del programa. "¿Por qué no le hacen a las gárgolas un video de cosas negativas como nos lo están haciendo a partir de que empezamos a salir los del cuarto azul?", se preguntó Niurka. "Niurka deberías de ver los programas. Ve los programas, están grabados", le aconsejó Jimena. "Yo los vi, porque los vi te lo estoy diciendo", prosiguió Niurka. A lo que Sandarti agregó: "Como te dije, los famosos nominan, el público elimina". La vedette, sin embargo, estaba muy lejos de aceptar las explicaciones que le estaban dando los conductores del reality show y continuó defendiendo con ahínco su postura. "Es tu palabra contra la mía. El jefe dice que tú estás para leer el prompter", le espetó a Sandarti. "No señora, yo también soy parte de esta producción, y este show no trata de ti, ni de mí, ni de Jimena, es La casa de los famosos y aquí mostramos lo que pasa con todos los famosos", no tardó en defenderse el conductor guatemalteco, desmintiendo así lo dicho por Niurka. Héctor Sandarti Héctor Sandarti, conductor de La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos "Yo le dije a los jefes reclamándole y lo que me dijeron: 'Ellos están aquí para leer el prompter'", insistió la vedette. "Los jefes para defenderlos a los dos eso dijeron, que ustedes están aquí para leer el prompter". "No es verdad, eso no es verdad", recalcó Sandarti. ¿Por qué se corta el canal 24 horas? Durante la entrevista, Niurka también quiso indagar acerca del motivo detrás de los cortes que se experimentan en el canal 24 horas, lo que impide ver en ciertos momentos del día lo que está sucediendo con las celebridades dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. "¿Por qué en 24/7 hay tantos momentos donde no es 24/7 y están bloqueadas las imágenes. De pronto hay demasiados horarios y demasiados espacios que no salen al aire en el 24/7", preguntó. Niurka Marcos Niurka Marcos en el estudio de La casa de los famsos | Credit: La casa de los famosos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Niurka eso es contenido que se guarda para estas galas, por eso se corta", le explicó Sandarti. Pero su respuesta tampoco parecía terminar de convencerla. "Pero también lo manipulan, es contenido que lo guardan pero lo manipulan", aseveró Niurka. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Héctor Sandarti desmiente a Niurka Marcos en su regreso al plató de La casa de los famosos: "Eso no es verdad"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.