¡Héctor Sandarti comparte gran sorpresa profesional tras poner fin a La casa de los famosos! El aplaudido conductor por su impecable trabajo en el reality dio a conocer una noticia que tiene a sus seguidores y a la audiencia de lo más contentos. Se acabó. La casa de los famosos concluyó con una Alicia Machado como la gran ganadora y un trabajo excelentemente hecho por el equipo de este reality show. Su director de orquesta, Héctor Sandarti, tuvo mucho que ver con el éxito y la buenísima acogida de este reality que ha dado la vuelta al mundo por sus intrigas, aventuras, peleas y también bonitas emociones. Esta especie de Gran Hermano de los famosos ha tenido al público con el alma en vilo y ahora que ya no está, la audiencia quiere más. ¿Qué se viene ahora para Héctor en televisión? Pues el conductor ha dado la mejor de la sorpresas de sus seguidores con este importante anuncio. "Es un hecho, gracias a ti… regresamos el 2022. La Casa De Los Famosos más emocionante y explosiva que nunca. Pronto por Telemundo. ¿Están listos?", escribió el presentador. ¡Muy, pero que muy listos! Contestaron gran parte de sus seguidores en Instagram. Tal ha sido la acogida de la noticia que ya están soltando nombres y haciendo cábalas sobre quiénes podrían ser los próximos famosos en esta aventura televisiva. Mientras todo eso se decide y se pone en marcha, el guatemalteco solo tiene palabras de amor y agradecimiento por esta gran oportunidad profesional. Su trabajo ha sido aplaudido con fuerza y no puede más que sentirse satisfecho y orgulloso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amanezco satisfecho, agradecido y feliz por la exitosa culminación de un gran proyecto. La Casa De Los Famosos fue todo un hit, gracias al trabajo de un gran equipo de más de 200 personas y al público que cada noche nos honró con su preferencia. Gracias Dios y a mi familia por ser mi apoyo e inspiración", escribió al día siguiente de la gran final. Telemundo y el público ha vuelto a acogerle con los brazos abiertos, él se lo ha ganado a pulso con su entrega y saber hacer. ¡Muchísimas felicidades Héctor"

