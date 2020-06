"Han habido negociaciones". Héctor Sandarti comparte buenas noticias sobre nuevo proyecto en televisión Apenas dos semanas después de salir de Un Nuevo Día, el conductor comparte entusiasmado que tiene una jugosa oferta para regresar a la pantalla chica. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que cuando una puerta se cierra es porque otras se abren. Así se lo expresaron sus seguidores a Héctor Sandarti tras su salida de Un Nuevo Día, y así ha sido. Dos semanas después de su marcha de Telemundo, el guatemalteco confirma que ya hay algo muy interesante entre manos para regresar a la televisión. Una buenísima noticia que ha compartido con esos miles de personas que le respetan y admiran y le han apoyado en este duro momento. En agradecimiento, el presentador ha querido comunicarles primeramente a ellos que las cosas empiezan a ponerse en su sitio y que está realmente emocionado. "Desde entonces para acá han habido negociaciones, se los puedo decir abiertamente, han habido propuestas en firme", comienza su mensaje. "Hoy les puedo decir que hay una luz en el camino y hay una posibilidad muy grande de que haga algo próximamente en la televisión". ¡Qué buenísima noticia! Desafortunadamente, y tal y como dijo en este directo de Instagram, todavía no puede soltar prenda porque está en medio de conversaciones y es necesario ser cautos. Lo importante es que existe una nueva ilusión en la que podremos seguir disfrutando de su talento y su maravillosa faceta de comunicador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No ha sido nada fácil tener que dejar a su familia televisiva durante dos años, pero el cariño masivo de la gente, sus seguidores y las propuestas que ha ido recibiendo (han sido varias) le han ayudado a reponerse y hoy sonreír como solo él sabe hacer. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images "Desde ese viernes fatídico que anuncié mi salida del show, prácticamente desde ese día mi agente empezó a recibir llamadas de interés de televisoras proponiéndome proyectos, lo cual a mi me dio un descanso en el corazón muy grande", explica con cara de ilusión. Por ahora nos toca ser pacientes hasta que Héctor pueda contarnos su nueva andadura televisiva, lo que sí podemos asegurarle es que estamos felices por él y le seguiremos allá donde vaya. ¡Enhorabuena compañero!

