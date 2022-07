¡Héctor Sandarti comparte la mejor de las noticias sobre La casa de los famosos! En medio de un mar de especulaciones sobre el reality, el conductor guatemalteco se olvidó de polémicas e hizo un importante anuncio sobre el programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la recta final de La casa de los famosos, los equipos están cada vez más definidos y los posibles candidatos a ganar empiezan a salir a la palestra con más fuerza. También las polémicas y las especulaciones de los detractores. Con la salida de algunos favoritos como Niurka Marcos o más recientemente, Rafa, surgen teorías conspiratorias de posible tongo y trampas en el concurso. Una situación que se sucede año tras año en cada reality y que es inevitable. Ante tales comentarios, Héctor Sandarti compartió una gran noticia en sus redes sociales donde pone sobre la mesa una realidad. Una noticia que no ha pillado por sorpresa y que los seguidores del formato han celebrado. Héctor Sandarti Héctor Sandarti | Credit: IG/Héctor Sandarti Les guste o no a los detractores del show, esto es exactamente lo que está pasando en estos días, a apenas dos semanas de que la segunda edición de La casa de los famosos llegue a su fin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada noche, cada entrada al escenario y cada aplauso de nuestro querido público nos llena de agradecimiento y fortalece nuestro compromiso por entregarles un gran show. Gracias totales por hacer de éste, el programa número uno del prime time en la Unión Americana. ¡Vamos por más!", escribió orgulloso el comunicador. Una noche más, el show se convirtió en el más visto en su horario. Un dato que se lleva repitiendo consecutivamente en las últimas semanas. Aunque muchos pensaban que con la salida de la actriz cubana, el programa se vendría a bajo en ratings, ha ocurrido todo lo contrario. Los enfrentamientos entre los equipos azul y morado siguen más vigentes que nunca y el público cuenta los días para saber quién se lleva el maletín con los $200 mil dólares.

