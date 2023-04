¡Entrevista! Héctor Sandarti hace balance de La casa de los famosos 3 y anuncia su nuevo proyecto fuera de Telemundo El conductor guatemalteco vive una de las etapas profesionales más exitosas de su carrera tras tres temporadas al frente de la conducción del exitoso reality show de Telemundo. Ahora está a punto de iniciar una nueva aventura televisiva que lo llevará a debutar en la televisión de su país. "Telemundo lo sabe y me apoya". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor Sandarti Héctor Sandarti | Credit: Cortesía Héctor Sandarti tiene muchos motivos para sonreír en el terreno profesional. El conductor guatemalteco concluyó este lunes con récord de audiencia otra temporada más al frente de la conducción del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos, programa que durante los últimos años lo ha posicionado como uno de los rostros más populares y queridos de la televisión hispana. Ahora el también actor está por iniciar una nueva aventura televisiva que lo tiene muy emocionado ya que le permitirá debutar en la televisión de su país. Sandarti, La casa de los famosos 3 llegó a su fin, ¿qué balance haces de lo que fue esta temporada? Fue una temporada que nos representó grandes retos como producción. Hoy tenemos un público que nos exige cada vez más y debemos estar al nivel de las expectativas. Creo que logramos cumplir con eso y vamos por más. ¿Qué es lo que más vas a extrañar ahora que llegó a su fin? Las emociones de cada noche, las situaciones que día a día se vivían ahí adentro, pero sobre todo la convivencia con mis compañeros. Madison es una mujer inteligente y noble que supo mantenerse firme en sus convicciones y forma de ser y que se adaptó a los retos que le impuso la casa — Héctor sandarti Héctor Sandarti Héctor Sandarti, conductor de La casa de los famosos | Credit: Cortesía Madison se convirtió en la ganadora, ¿cómo valoras la evolución que tuvo dentro del concurso? Madison lo hizo muy bien. Es una mujer inteligente y noble que supo mantenerse firme en sus convicciones y forma de ser y que se adaptó a los retos que le impuso la casa. ¿Por qué crees que el público se decantó por ella? Creo que vieron en ella los valores y actitudes con las que se sintieron identificados. Se supo ganar al público y no los defraudó. Acabo de firmar un contrato para hacer un show para Guatemala. Estoy muy emocionado porque es un formato que me gusta mucho y además es la primera vez que podrá hacer televisión para mi gente y mi país — Héctor Sandarti Recientemente se anunció que serás el conductor de ¿Quién quiere ser millonario? Guatemala, ¿qué nos puedes avanzar de esta nueva aventura televisiva? Acabo de firmar un contrato para hacer este show para Guatemala. Estoy muy emocionado porque es un formato que me gusta mucho y además es la primera vez que podré hacer televisión para mi gente y mi país. ¿Quién quiere ser millonario? es un programa muy exitoso en muchos países y me hace muy feliz que en Guatemala se apueste a programas educativos, familiares y entretenidos de primer nivel. Héctor Sandarti Héctor Sandarti conducirá ¿Quién quiere ser millonario? | Credit: Cortesía ¿Te trasladarás a Guatemala para grabar el programa? El show lo grabaré por temporadas de dos semanas y será en Costa Rica porque ahí está el estudio ya armado para ese formato. El canal que lo transmitirá es Guatemala.com TV y saldrá por cable y plataformas digitales a finales de este año, solo para Guatemala y con concursantes guatemaltecos. Mi relación con Telemundo es la mejor. Ellos saben que haré ¿Quién quiere ser millonario? para Guatemala y me apoyan en eso también — Héctor Sandarti SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Tu relación con Telemundo como queda tras el fin de La casa de los famosos 3? Mi relación con Telemundo es la mejor. Siempre ha sido así, incluso cuando dejé Un nuevo día. Es una empresa que siempre ha apostado por mí y hoy me da la oportunidad de estar al frente del reality show más visto en los Estados Unidos. Ellos saben que haré ¿Quién quiere ser millonario? para Guatemala y me apoyan en eso también. Recientemente se anunció la cuarta temporada, imagino que estarás en ella... Yo también me lo imagino y me encantaría. Amo ser conductor de La casa de los famosos y espero seguir así por muchos años.

