Exclusiva: Héctor Sandarti sobre la supuesta encuesta de La Casa de los famosos 2 donde Niurka salió 'vencedora': "Es falsa"

Los ánimos dentro y fuera de las paredes de La casa de los famosos 2 están muy caldeados. Mientras que el equipo azul sigue cobrando fuerzas el morado alista sus próximas movidas, especialmente que ahora han quedado solamente nueve de los 17 participantes que iniciaron la segunda temporada del exitoso reality de Telemundo. A principios de semana algunos indignados seguidores del show pedían un boicot en contra de LCDLF2 alegando "mano negra". Todo ocurre a solo días de las explosivas declaraciones de Niurka Marcos tras su salida del programa y de su cacareo en redes de la supuesta encuesta donde los fans habrían votado en su favor para que regrese al show, lo cual calificó como una "victoria más" para ella. Pero al ser entrevistado en la más reciente edición del show People VIP de People en Español, Héctor Sandarti, coanfitrión del programa junto con Jimena Gállego niega que tal sondeo sea oficial. Lo que es más: dice que proviene de una cuenta falsa en redes. "Con respecto a esta encuesta, la hizo una cuenta falsa de La Casa de los Famosos, esa cuenta la habrá hecho un fan del show, cosa que se agradece, pero no representa ni el punto de vista ni lo que Telemundo esta realmente poniendo a disposición del público", afirmó el querido actor y presentador guatemalteco. "De hecho Telemundo ni La casa de los famosos [2] tienen una cuenta oficial de Instagram. Incluso cuando yo hago mis publicaciones acerca de La casa... yo nunca pongo un posteo con esa cuenta porque no es real", puntualizó. ¿Y qué opina sobre las palabras de Niurka¿ ¿Realmente hay posibilidades de que Niurka regrese al show? ¡La respuesta está arriba en el video con la entrevista exclusiva con Héctor Sandarti!

