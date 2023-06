"Era puro mueble": Habitante de La casa de los famosos México sobre el casting de LCDLF de Telemundo El reality show de Telemundo no ha tardado en convertirse en tema de conversación entre los habitantes de La casa de los famosos México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos México La casa de los famosos México; La casa de los famosos 3 | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo A menos de dos meses de la victoria de Madison Anderson, La casa de los famosos volvió a abrir sus puertas a un nuevo grupo de celebridades en la edición mexicana del exitoso reality show que conducen para TelevisaUnivision Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez. Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Raquel Bigorra son algunos de los 13 famosos que permanecen desde el pasado domingo aislados del mundo exterior mientras sus pasos son vigilados las 24 horas del día los 7 días de la semana por decenas de cámaras y micrófonos. Como era de esperar, La casa de los famosos de Telemundo no ha tardado en convertirse en tema de conversación entre los habitantes de La casa de los famosos México. Dos de sus concursantes, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, confesaron este miércoles a sus compañeros que rechazaron participar en la última temporada del exitoso reality show de Telemundo ya que preferían formar parte de La casa de los famosos México. Poncho De Nigris Poncho De Nigris, concursante de La casa de los famosos México | Credit: TelevisaUnivision "Me habían avisado de La casa de los famosos y la productora de La casa de los famosos de allá la jalaron para acá y cuando me dicen 'viene a México dicen que te aguantes' yo dije 'me aguanto, yo quiero estar en el de Televisa'", contó de Nigris. Poncho De Nigris Poncho De Nigris, concursante de La casa de los famosos México | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor y empresario mexicano, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram, considera que, a diferencia de lo que sucedió en la edición pasada del reality show de Telemundo, TelevisaUnivision logró armar un casting con personalidades fuertes y variadas. La casa de los famosos Finalistas de La casa de los famosos 3 de Telemundo | Credit: Telemundo "El casting de Telemundo de la pasada estuvo muy mal hecho", opinó de Nigris. "Estuvo muy aburrido. No pasó nada, era puro mueble", agregó.

