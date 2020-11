Close

¡Es oficial! Habrá serie del icónico grupo juvenil OV7 producida por Eva Longoria Uno de los integrantes de la agrupación será el guionista y asegura que contará los momentos más polémicos y secretos “fuertes y personales” desconocidos por los fans. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La banda juvenil OV7 tendrá su serie biográfica producida por Eva Longoria y uno de sus integrantes, Oscar Schwebel. Así lo confirmó Schwebel en una entrevista en el programa de televisión mexicano Qué chulada, en el que reveló que también es el guionista y dijo sentirse emocionado por ser parte de la historia de esta banda de la que ha sido parte por más de dos décadas. Image zoom Credit: Scott Gries/ImageDirect “Cuatro mexicanos en Los Ángeles abrimos una empresa que se llama Gallo Media, me siento muy orgulloso de que los mexicanos la estamos rompiendo, estoy muy contento, es el primer proyecto que hacemos en sociedad con la empresa de Pepe Bastón y Eva Longoria”, dijo. Sobre el contenido que podrán ver los seguidores del grupo nacido a finales de los años 80, el cantante aseguró que el proyecto es como una confesión y que en la misma se podrán ver las situaciones más polémicas que han vivido a lo largo de 30 años de carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estamos creando una bioserie diferente me atrevería a decir”, dijo. “Creo que es una serie que su contenido es muy valiente porque no cualquier artista, figura pública, política o deportiva se atreve a abrir la carpeta de los secretos oscuros que están escondidos debajo del paquete”, dijo. “Hay cosas muchísimas de ellas que es la primera vez que la gente se va a enterar de ellas, cosas fuertes y muy personales”. En cuanto al elenco que interpretará a los integrantes, dijo que serán actores y que están actualmente en la búsqueda de talentos. La fecha de estreno aún no ha sido revelada. En cuanto a la celebración de los 30 años del grupo y la esperada gira aniversario, dijo que la misma sigue suspendida por la pandemia pero solo esperan el visto bueno de las autoridades para iniciar las presentaciones.

