Gregorio Pernía y Luna a un paso de ganar Así se baila: "Me parece bella la experiencia de haber venido al reality con mi hija y mostrar la importancia de dedicarle tiempo a los hijos" El actor colombiano y su princesa de 15 años no solo conquistaron a los jueces y al público con su talento y hermosa relación de padre e hija durante la competencia de baile de Telemundo que este domingo llega a su gran final, sino que dejaron una valiosa lección: el valor de la familia y la importancia de levantarse frente a cualquier obstáculo que se presente en la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gregorio Pernía y Luna Gregorio Pernía y su hija Luna | Credit: Alfredo Cuellar/ Labulla PR agency Desde el primer día que pisaron la pista de Así se baila (Telemundo) a mediados de septiembre, Gregorio Pernía y su hija Luna lograron emocionar al jurado con la conexión tan especial que derrocharon como pareja de baile. "Lo que tú hiciste hoy fue de verdad increíble, ver a un papá orgulloso diciéndole te amo y esta es mi hija", expresó visiblemente emocionado Cristián de la Fuente al término de su primera actuación. "Hubo mucha emoción, hubo mucha entrega de un papá orgulloso y feliz por poder tener esta experiencia con la persona probablemente más importante de su vida. Nos hicieron vibrar, nos hicieron emocionarnos y sé que esto va a seguir pasando semana tras semana", agregó, por su parte, entre lágrimas Adamari López. Así iniciaba para ambos una larga y emotiva travesía de 13 semanas que los llevó a enfrentarse gala tras gala a numerosos retos de baile al mismo tiempo que se fortalecía su relación como padre e hija y dejaban valiosas lecciones al público como el valor de la familia y la importancia de levantarse frente a cualquier obstáculo que se presente en la vida. "Ha sido un proceso muy bonito, hemos pasado por muchas emociones, hemos llegado a estar vulnerables también, como todo ser humano, pero me parece bella la experiencia de haber venido al reality con mi hija de 15 años y mostrar la importancia de dedicarle tiempo a los hijos más a veces que a trabajar permanentemente ya que después se dedica uno a trabajar, a hacer dinero y a envejecer y ya los hijos se han ido y no se ha aprovechado el verlos gatear, el verlos caminar, el llevarlos al partido de soccer, a su entrenamiento, dedicarles tiempo, hablar con ellos… Me parece que eso es lo importante", expresa Pernía en entrevista con People en Español. Si ganamos la importancia de eso es como convertirme en un héroe para ella y saber que a mis 50 y pico de años no hay edad para poder hacer las cosas — Gregorio Pernía Hoy, convertidos en una de las parejas finalistas de la competencia, Gregorio y Luna se encuentran a un paso de alzarse con el codiciado trofeo y ganar los $200.000 dólares. Gregorio Pernía Gregorio Pernía y su hija Luna en Así se baila (Telemundo) | Credit: Cortesía Telemundo "Siempre le he dicho a Luna que el proceso es más importante que el resultado, estamos a 3 días de finiquitar el reality pero no hemos querido pensar ni siquiera en si ganamos o perdemos. Vamos día a día. Tocará ver que lleguemos al día", comenta Pernía. "Y si ganamos la importancia de eso es como convertirme en un héroe para ella y saber que a mis 50 y pico de años que no hay edad para poder hacer las cosas sino que estamos para ser y hacer", agrega. En estas 13 semanas existe más complicidad [entre nosotros] — Gregorio Pernía Pase lo que pase el domingo en la gala final que conducirá Jacky Bracamontes, el actor ya se considera un ganador por el simple hecho de haber tenido la oportunidad de compartir esta experiencia tan enriquecedora con su princesa que los ha acercado más como padre e hija. Gregorio y Luna Gregorio y Luna en Así se baila | Credit: Telemundo "Mi hija tiene, como todas las mujeres en la casa, a veces más relación con su madre que con uno, pero en estas 13 semanas existe más complicidad. Finalmente terminó ella enseñándome cosas importantes como el conocer más a la mujer, el conocer más la juventud, qué es lo que están pensando…", asegura el inolvidable 'Titi' de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso. ¡Puedes votar por Gregorio Pernía y Luna aquí! El momento más especial Cuando entramos al escenario a grabar por primera vez y nos dimos cuenta de que yo desconocía este mundo sin importar que había hecho más de 40 producciones –series, novelas, películas…–, estaba entrando en un mundo desconocido y ella me dijo: 'Pero, ¿por qué estás nervioso si tú conoces este espacio? Y le dije: 'No conozco la pista de baile'. Y entramos los dos en shock, nos echamos a reír y superamos el momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento más difícil Cuando mi hija se llenó de emociones porque nos mostraron unos videos [justo antes de bailar] de todo lo que habíamos recorrido nosotros desde el primer año de ella hasta los 15 y se le olvidó la coreografía y la recogí entre mis brazos y terminamos la coreografía y luego terminó diciéndome que yo si era una persona importante en la vida de ella porque siempre estaba para rescatarla.

Gregorio Pernía y Luna a un paso de ganar Así se baila: "Me parece bella la experiencia de haber venido al reality con mi hija y mostrar la importancia de dedicarle tiempo a los hijos"

