Gregorio Pernía y su hija comparten qué harán con los 200 mil dólares que ganaron en Así se baila El actor colombiano y su hija Luna nos hablan también de un proyecto muy especial que preparan desde hace 15 años, 'La princesa y el campeón', y que confían en que pueda ver la luz pronto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gregorio Pernía y su hija Luna Gregorio Pernía y su hija Luna | Credit: Cortesía TELEMUNDO Aunque ya han transcurrido más de 24 horas desde que Jacky Bracamontes pronunciara sus nombres como la pareja ganadora de la primera edición de Así se baila (Telemundo), Gregorio Pernía y su hija Luna aun no logran asimilar del todo la noticia de su triunfo. "En ese momento no lo creíamos, todavía creo que no lo creemos", asegura la adolescente de 15 años en entrevista con People en Español. "Lo conversamos y es como si fuera una gala más, como si fuera otro show", agrega. Con la emoción todavía a flor de piel, el actor colombiano y su princesa hacen balance de su participación en la competencia de baile y nos cuentan, entre otras cosas, qué harán con los 200 mil dólares del premio. Padre e hija nos hablan, además, de un proyecto muy especial que preparan desde hace 15 años y que confían en que pueda ver la luz muy pronto. ¿Qué significa para ustedes haber ganado la primera edición de Así se baila? Gregorio: Haber ganado la primera edición de Así se baila realmente para nosotros fue muy emocionante, pasamos por muchas situaciones, estuvimos vulnerables, sentimientos a flor de piel, muchas horas de ensayo para tener un resultado y entender que el proceso es más importante que el resultado, que estuvimos concentrados más de 13 semanas. Lunita conoció este medio, creó una familia con todos los participantes y nos llevamos de cada uno lo mejor. Luna: La experiencia ha sido muy linda. Estar en Así se baila con mi papá y haber compartido ha sido maravilloso y crear una familia tanto no solamente con los participantes sino con la producción y toda la gente que está detrás de cámaras. Me siento demasiado agradecida con los ejecutivos y espero que más adelante pueda hacer otra producción con mi papá. Gregorio Pernía Gregorio Pernía y su hija Luna, ganadores de Así se baila | Credit: Cortesía TELEMUNDO ¿Ya saben qué harán con los 200 mil dólares del premio? G: Vamos a invertir, vamos a donar un dinero a unas academias de baile, vamos a ahorrar, vamos a dar la cuota inicial para un apartamento también aquí en Estados Unidos, un dinero va también para Luna, otro va para la mamá, que también estuvo muy pendiente de nosotros… Todo lo compartimos en familia. En un inicio cuando empezamos el proyecto un amigo me dijo que cómo iba a entrar yo con 50 y pico de años. Yo creo que queda demostrado que no hay edad para cumplir los sueños y para empezar proyectos — Gregorio pernía ¿Cuál es la mayor enseñanza que se llevan de su paso por Así se baila? G: Que las cosas se logran a través de la disciplina, del esfuerzo, del sacrificio, con mucha humildad; el ser un buen elemento, el ser buena gente, el mostrarse sin máscaras. L: Creo que la enseñanza que más me dejó Así se baila fue que siempre cuando te caes te puedes levantar y puede ser, si tú quieres, de la mejor manera con todos los ánimos y que puedes seguir siempre adelante por más obstáculos que se crucen en el camino. Mi papá desde siempre ha sido mi héroe, pero él siempre me demuestra que puedes hacer muchísimo más — Luna Pernía Gregorio Pernía Gregorio Pernía y su hija Luna en la final de Así se baila | Credit: Cortesía Telemundo Luna, ¿para ti tu papá es un héroe? Yo creo que desde pequeña que me empezó a alzar en sus brazos y la vez que nos caímos y no pudimos terminar la coreografía, desde ese momento y desde el principio también cuando se arriesgó a aprender cosas nuevas, a bailar, a hacer cargadas y a no rendirse; desde siempre ha sido mi héroe, pero él siempre me demuestra que puedes hacer muchísimo más. Gregorio, al ganar demostraste, como tanto querías, que no hay edad para hacer las cosas Sí, en un inicio cuando empezamos el proyecto un amigo me dijo que cómo iba a entrar yo con 50 y pico de años, que si iba a poder bailar, que si me iba a poder mover, si podía coordinar, alzar a mi hija… Yo creo que queda demostrado que no hay edad para cumplir los sueños y para empezar proyectos. Eso también yo creo que puede motivar a otros seres humanos a que sueñen porque esa es la vida: un camino de sueños. Había muchas veces que él seguía parado bailando con ánimos sin cansancio y yo ya estaba tirada en el piso, entonces admiro esa fortaleza que tiene — Luna Pernía ¿Qué tanto cambió su participación en Así se baila su relación como padre e hija? G: Hay más complicidad, empecé a tener conversaciones de otro tipo, ella enterarse también de cosas personales de mí en cuestión de trabajo, del oficio en que yo estaba –empezó como una esponja a absorber toda la información que me parece fundamental porque siempre le ha gustado la parte artística– y a conocerla más, a quererla más y a entenderla un poco más. Gregorio Pernía Gregorio Pernía y su hija Luna en la final de Así se baila | Credit: Cortesía TELEMUNDO Luna, ¿cuál fue esa faceta que desconocías de tu papá y que la pudiste descubrir ahora gracias a Así se baila? Yo creo que de mi papá aprendí muchas cosas. Yo siempre lo vi muy disciplinado, pero no sabía que era tan disciplinado. Siempre cumple lo que quiere y una de nuestras metas era, aparte de seguir el proceso, llegar a la final y llegamos y también fue gracias a su disciplina. Había muchas veces que él seguía parado bailando con ánimos sin cansancio y yo ya estaba tirada en el piso, entonces admiro ese tipo de cosas, esa fortaleza que tiene. Desde chiquita siempre me ha gustado la parte artística, tanto el baile como el canto y la actuación, y con la película que he hecho con mi papá me he dado cuenta de que sí me gustaría meterme en ese mundo — Luna Pernía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sabemos que llevan 15 años grabando una película juntos, ¿qué nos pueden contar sobre ello? G: Yo creo que ha sido más un taller que una película de alto presupuesto. La hemos grabado con tres cámaras diferentes, pero es como tener un recuerdo para toda la vida para mi hija. Se llama 'La princesa y el campeón', en este momento la estamos editando, esperamos que para febrero tengamos la película editada y poderla colorizar y mirar a ver qué podemos hacer con ella: si la podemos mandar a festivales, si la podemos comercializar. Pero yo creo que el primer paso es terminar de editarla, nos faltan hacer las últimas escenas. Ahí vamos en ese proceso. Luna, ¿te gustaría seguir los pasos de tu papá en la actuación? Desde chiquita siempre me ha gustado la parte artística, tanto el baile como el canto y la actuación, y con la película que he hecho con mi papá me he dado cuenta de que sí me gustaría meterme en ese mundo. Me gustaría seguir sus pasos, es un mundo bastante chévere todo lo que he alcanzado a conocer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gregorio Pernía y su hija comparten qué harán con los 200 mil dólares que ganaron en Así se baila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.