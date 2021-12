Gregorio Pernía y su hija Luna ganan Así se baila: sus emotivos mensajes tras la gala final La competencia de baile de Telemundo llegó anoche a su final con el triunfo del actor colombiano y su hija. "Esto no es solo una competencia de baile, esto involucra mucho más que simplemente el baile en la pista y ustedes son el vivo ejemplo de que eso es", expresó Adamari López. Tras 13 semanas de intensa competencia llena de momentos emocionantes y desafiantes retos de baile, Gregorio Pernía y su hija Luna se coronaron anoche como la pareja ganadora de Así se baila (Telemundo) frente al dúo de hermanos Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas, la pareja de ex Adrián di Monte y Sandra Itzel y la pareja de amigos Lorenzo Méndez y Jessica Díaz, quienes ocuparon la segunda, tercera y cuarta posición de la votación de la audiencia, respectivamente. "Agradecido con esta experiencia tan maravillosa que ha sido Así se baila, una oportunidad única que me ha reafirmado valores fundamentales como el amor, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto. Cada día lo dimos todo y a medida que avanzábamos la exigencia de la competencia nos retaba aun más a mejorar, lo que llevó a una sincronicidad entre Luna y yo no solo en la pista de baile, sino en nuestra relación padre e hija", escribió Pernía a través de su cuenta de Instagram tras ganar los $200.000 dólares y el codiciado trofeo creado por el artista brasileño Romero Britto. "Estoy orgulloso de la familia que Dios me otorgó; siempre solidarios, unidos y entregados. Sin el apoyo de Erika y mis hijos no hubiéramos alcanzado este logro. Fue una competencia muy dura, pero al mismo tiempo amena y alegre. Mi reconocimiento a todos los participantes que dieron lo mejor de sí, siempre con respeto y amistad", agregó el actor colombiano. Gregorio Pernía y su hija Luna Gregorio Pernía y su hija Luna | Credit: Cortesía TELEMUNDO Luna, quien heredó la vena artística de su famoso papá, también escribió un emotivo mensaje de agradecimiento a través de las redes sociales al término de la competencia. "Hoy quiero dar gracias a Dios por haber nacido en una familia amorosa. Gracias por las bendiciones recibidas hasta el momento y por permitirme conectar con ustedes de la manera en que lo he hecho. Gracias a todas las personas que de corazón nos apoyaron y vieron en nosotros la lucha diaria, disciplina, perseverancia, amor y valor por la familia. Todos merecíamos ganar. Cada uno, con sus fortalezas y debilidades, lo dio todo en la pista. La recompensa de ganar este premio es su cariño. A ustedes, quienes decidieron regalarnos su voto de confianza desde el día uno les dedico esta victoria. Nunca me cansaré de decirles gracias. Los amo y bendigo todos los días. Quisiera poder celebrar con cada unos de ustedes quienes se convirtieron en el jurado más importante para nosotros en nuestro paso por Así se baila", compartió Luna. La adolescente también tuvo palabras para el hombre más importante de su vida: su papá. "No puedo explicar la alegría y orgullo que siento por mi papá. El mejor regalo que me pudo dar fue haber iniciado hace 4 meses este proyecto con mucha ilusión y ganas de aprender", escribió. Los favoritos de los jueces Aunque los tres miembros del jurado coincidieron en que cualquiera de las cuatro parejas finalistas merecía ganar; Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seoane no dudaron en reconocer públicamente durante la gala que sus favoritos eran Adrián Di Monte y Sandra Itzel. Sandra Itzel Sandra Itzel y Adrián Di Monte | Credit: Cortesía TELEMUNDO "Son mis ganadores", admitió la carismática conductora puertorriqueña tras verlos bailar por última vez en la pista de Así se baila. "Nos han maravillado con su presencia, con sus bailes, con su fuerza, con sus líneas. No tengo nada más que palabras de agradecimiento por conocerlos, por haberme hecho vivir tantas emociones. Lo digo, lo repito y no me cansaré de hablarlo: ustedes son perfectos, ustedes son la mejor pareja que ha pasado en esta pista de baile". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La copresentadora del programa hoy Día (Telemundo), sin embargo, no pudo ocultar su emoción al ver el emotivo número de baile que protagonizaron Gregorio y su hija Luna. Adamari López Credit: Cortesía TELEMUNDO "Yo creo que ustedes han traído las emociones más bonitas dentro de esta competencia: los valores, el amor, el respeto, divertirse juntos, la complicidad de padre e hija, esas son cosas que nos mostraron semana tras semana y que jamás tampoco nosotros vamos a olvidar", expresó. Más que una competencia de baile La que fuera actriz de exitosas telenovelas como Amigas y rivales dejó claro que "esto no es solo una competencia de baile, esto involucra mucho más que simplemente el baile en la pista y ustedes son el vivo ejemplo de que eso es". "La gente no se ha identificado solo con cómo bailan aquí, sino en las historias de cada uno de ustedes. Ustedes [refiriéndose a Gregorio y a Luna] se merecen estar en esta final. Ustedes, como todos sus compañeros, merecen ganar esta noche y han ganado y hemos ganado nosotros también porque hemos conocido a través de ustedes lo lindo que es una vida entre un papá y una hija que se respetan, que se valoran y que se aman".

