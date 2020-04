Google Play ofrecerá opción de entretenimiento gratuito para apoyar en pandemia de coronavirus Google Play se una a otras empresas para ofrecer una nueva forma de entretenimiento gratuito que pueda apoyar a los usuarios que están en cuarentena a causa de la pandemia de coronavirus. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia de coronavirus se extiende con rapidez a todos los continentes; ante ello, diversas empresas han buscado la forma de apoyar a los ciudadanos que permanecen en encierro tras la cuarentena para evitar mayor propagación. Así, Google Play ya está trabajando en ofrecer una alternativa para Android que permita ver gratis un catálogo de películas y series, aunque tendrán publicidad incluida; según informó el portal XDA-Developers. RELACIONADO: ¿Qué diferencia hay entre epidemia y pandemia? Image zoom “Cientos de películas, solo unos pocos anuncios”, dicen los mensajes de dicho sistema. “Mira gratis con anuncios”. Esta modalidad pide como requisito la fecha de nacimiento del usuario, con el fin de evitar que los niños tengan acceso a contenido que sea inapropiado para sus edad. Con esta oferta, Google Play pretende tener un mayor alcance en el servicio streaming y aprovecha que la crisis por el COVID-19, la cual ha ocasionado una importante alza en el consumo de este tipo de plataformas. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de otros servicios del tipo, actualmente esta plataforma no cuenta con un modelo de suscripción mensual; solo se paga de forma individual el alquiler o compra de las películas o series que se quieran disfrutar desde la comodidad de tu televisión o dispositivos móviles. Con esta propuesta, se rumora que la empresa introducirá una biblioteca totalmente nueva para ofrecer el contenido gratuito. Si bien, este tipo de modalidad ya la ofrece la compañía a través de YouTube en la categoría de filmes, con comerciales incluidos, de momento solo está disponible en Estados Unidos. Ahora, se busca extender esta oferta a nivel mundial para captar un mayor número de usuarios. Advertisement

Close Share options

Close View image Google Play ofrecerá opción de entretenimiento gratuito para apoyar en pandemia de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.