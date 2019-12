Las razones por las que no deberías perderte los Globos de Oro By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images /HFPA El reencuentro de una expareja, los comediantes que intervendrán, las estrellas latinas nominadas.... Estas son algunas de las razones por las que no puedes perderte los Globos de Oro. Empezar galería Los Golden Globe Awards Image zoom Getty Images /HFPA La 77a edición de los Golden Globe Awards se emitirá el 5 de enero por NBC. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement El anfitrión Image zoom Todd Antony/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images El comediante y actor británico Ricky Gervais será el anfitrión de la entrega de premios por quinta vez. 2 de 10 Applications Ver Todo Ellen DeGeneres Image zoom Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Si Ricky Gervais necesita ayuda con los chistes, tal vez la comediante y presentadora puede echarle una mano. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Tom Hanks Image zoom Frazer Harrison/Getty Images El actor conocido por dar vida a héroes ordinarios también estará presente en la gala. 4 de 10 Applications Ver Todo El reencuentro Image zoom George Pimentel/WireImage La expareja Jennifer Aniston y Brad Pitt estará allí ya que ambos están nominados. Eso sí, que se sepa irán por separado. 5 de 10 Applications Ver Todo No es la primera vez Image zoom Ron Galella, Ltd./WireImage/Getty Los dos estuvieron juntos para la fiesta de cumpleaños de la actriz, por lo que no habrá momentos incómodos, pero podría ser la primera vez que caminen juntos por la alfombra roja. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Ana de Armas Image zoom Jerod Harris/Getty Images La actriz cubana está nominado en la categoría de mejor actuación de una actriz en una película de musical o comedia. 7 de 10 Applications Ver Todo Chica Bond Image zoom Gustavo Caballero/Getty Images El año que viene la veremos en la nueva película de James Bond, No Time to Die. 8 de 10 Applications Ver Todo Representación española Image zoom Samir Hussein/WireImage La película Dolor y gloria del director español Pedro Almodóvar, protagonizada por sus compatriotas l Penélope Cruz y Antonio Banderas, está nominada como mejor película extranjera. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Entre los grandes Image zoom Pablo Cuadra/WireImage Banderas también competirá por un globo de oro en la categoría de mejor actor en una película dramátics. Compite con Christian Bale, Jonathan Pryce, Adam Driver y Joaquín Phoenix. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

