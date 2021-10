¿Quién presentará esta noche Nuestra Belleza Latina? Se revelan todas las incógnitas Tras la baja de Alejandra Espinoza por salud, por fin se conocen todos los detalles de qué pasará este domingo con el show y quién estará a cargo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que Alejandra Espinoza confirmara su ingreso hospitalario y su problema de salud, los seguidores de Nuestra Belleza Latina se preguntaron inmediatamente qué iba a pasar con el famoso show. Las apuestas y deducciones no se hicieron esperar durante toda la semana hasta que finalmente este mismo domingo, día de la emisión, ha sido confirmada la persona que ocupará el lugar de la mexicana. Después de que su nombre resonara una y otra vez como la mejor candidata para hacerlo, Giselle Blondet lo ha confirmado en sus redes con un sentimiento de alegría, por el amor que tiene a este programa, pero también de pesar por la razón que le lleva a ello. Giselle Blondet Giselle Blondet en Nuestra Belleza Latina | Credit: IG/Giselle Blondet "Sí, es cierto, sí esta noche regreso a la conducción de Nuestra Belleza Latina apoyando a mi adorada Alejandra que no podrá estar. Te quiero Ale y sé que pronto estarás completamente recuperada. Eres mi primera reina, sabes lo que significas para mí y lo orgullosa que siempre estoy de ti", le ha dedicado la puertorriqueña en este emotivo escrito. Ella fue quien le dio la corona a Ale en 2007, un momento muy especial que hoy cobra especial valor. Desde entonces son compañeras, amigas y siempre han estado ahí la una para la otra. Alejandra Espinoza nuestra belleza latina Alejandra Espinoza en el 2007 | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images alejandra-espinoza-y-giselle-blondet.jpg Felipe Cuevas/Univision | Credit: Felipe Cuevas/Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De esta manera, Giselle regresa al escenario y a la función con la que tanto aportó a este programa estrella de Univision y que enamoró al público. El espacio será en honor a Alejandra, el alma también de esta fiesta, quien seguro estará muy pendiente siguiendo la evolución de sus chicas y feliz de ver a Giselle al timón de este bran barco. Toda la fuerza y el amor para Ale quien seguro, más pronto que tarde, volverá frente a las cámaras para cautivar a su público con su sonrisa.

