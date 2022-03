"¿Te dio quizás miedito venirte a trabajar en una empresa diferente?". Giselle Blondet se confiesa con Adamari López El exrostro de Univision debutará este lunes 7 de marzo en las tardes de Telemundo con La mesa caliente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Estoy supercontenta de verdad de estar aquí y bien emocionada". Así se siente Giselle Blondet a días de debutar en las tardes de Telemundo como una de las conductoras de La mesa caliente, el nuevo show de la cadena hispana en el que 4 mujeres empoderadas y con opiniones muy diferentes ofrecerán sus distintos puntos de vista sobre los temas más importantes del momento. El exrostro de Univision mantuvo este jueves una charla con su nueva colega de cadena, Adamari López, quien la recibió con los brazos abiertos a través de una transmisión en vivo en las redes sociales en la que ambas hablaron sobre este nuevo programa de entretenimiento. "La mesa caliente es como una reunión de amigas, somos cuatro mujeres –Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Alix Aspe y esta servidora– y vamos a estar discutiendo las cosas que ocurren en el mundo, en nuestras vidas, cada una con un punto de vista diferente", contó Blondet. Giselle Alix Aspe, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos de La mesa caliente | Credit: TELEMUNDO Giselle, que en los últimos años desarrolló su carrera en la cadena rival, inicia con el estreno de este show una nueva etapa profesional, por lo que la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) quiso saber si le llegó a dar 'miedito' irse a trabajar a otra empresa. "No, no le tengo miedo a las oportunidades. Al contrario", respondió sin dudarlo. La conductora, quien cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, reconoció, no obstante, que sí hubo algo que la llevó a pensar detenidamente si aceptaba o no la propuesta de trabajo. "Yo los últimos años he trabajado como por una temporada digamos, hacía Nuestra Belleza y ya y hacía mis otras cosas, y de momento comprometerme otra vez con algo de lunes a viernes un horario en un programa en vivo que me encanta me asustó un poco la verdad", se sinceró. "Me iba de viaje cuando quería, estaba con mis hijos todo el tiempo que quería, pero me encanta esta oportunidad y para mí es realmente un reto porque somos 4 mujeres bien diferentes [que] vamos a tener que estar hablando de todas las cosas que tienen que ver con la actualidad". Entrevista difícil Como adelanto de lo que se podrá ver el próximo lunes en el primer programa, Blondet adelantó que se emitirá una entrevista que le hizo a alguien "bien especial" para ella. "Yo puedo decir que es una de las entrevistas más difíciles que me ha tocado hacer", admitió. "¿Con quién? ¿Se puede decir o todavía no?", trató de averiguar Adamari. "No puedo decirlo, pero es alguien bien especial para mí. No sé cuántas veces tú te has puesto nerviosa, como que no estás 100% en control en una entrevista, tengo que confesar que durante esa entrevista a mí me pasó eso y la vamos a ver el lunes", compartió. La mesa caliente se transmitirá de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este.

