Giselle Blondet revela el motivo de fuerza mayor que la llevó a ausentarse de La mesa caliente La conductora estuvo una semana alejada de la pantalla de Telemundo. "Fue algo sorpresivo, sobre todo para mí", reconoció este lunes en una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de su página de Facebook. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet; La mesa caliente | Credit: Instagram (x2) La ausencia la semana pasada de Giselle Blondet en La mesa caliente (Telemundo) no pasó desapercibida entre los televidentes. La conductora no solo se alejó de la pantalla de la cadena hispana, también de las redes sociales; lo que acrecentó la incertidumbre. Contrario a lo que algunas personas creían erróneamente, Blondet no se encontraba de vacaciones. Su ausencia en el programa obedecía a un motivo de fuerza mayor que este lunes, pasada la tempestad, la que fuera jueza del exitoso reality show NBL (Univision) quiso compartir con sus seguidores. "Decidí juntarme con ustedes un ratito para contarles lo que me pasó la semana pasada, la razón por la cual no pude ir a trabajar. Fue algo sorpresivo, sobre todo para mí", comenzó revelando anoche Blondet en una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de Facebook. "Son cosas que pasan y uno tiene que manejar las situaciones que aparecen en el camino, sea cual sea". Pero, ¿qué fue lo que motivó la ausencia de Blondet en La mesa caliente? Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Instagram Giselle Blondet "Imagínense ustedes que yo que me cuido tanto, que soy una exagerada, resulta que me dio covid por segunda vez", informó la también empresaria. "La verdad es que yo no me hubiera dado cuenta que tenía covid si no hubiera sido gracias a que en Telemundo nos tenemos que hacer la prueba de covid constantemente". Blondet explicó que el pasado domingo 10 de julio amaneció sintiéndose rara, como si le fuera a dar gripe, aunque en ese momento no pensó que el virus fuera a tocar nuevamente a su puerta. "El lunes voy a mi prueba de covid [en Telemundo] y me dicen: 'Giselle tu prueba es positiva, te tienes que ir'", contó. "Me pasaron tantas cosas por la cabeza, aparte de que siempre me da un poquito de susto porque como yo tengo artritis tengo mi sistema inmunológico comprometido". Giselle señaló que se había puesto semanas atrás la vacuna de refuerzo, por lo que "lo pasé realmente bien, o sea tranquila". "Yo pienso que me ayudó porque esta vez lo sentí menos que la primera vez que me dio", aseveró. "[Fue] como un catarro, era mucha congestión, dolor de cabeza, por un día me dolió un poquito la garganta pero se me quitó rápido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora afortunadamente ya dio negativo, por lo que este lunes pudo reincorporarse al trabajo. "Esta mañana fui con los dedos cruzados al canal porque si me llega a dar positivo entonces no hubiera podido trabajar esta semana tampoco", aseveró.

