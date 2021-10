¿Regresa Alejandra Espinoza este domingo a Nuestra Belleza Latina? ¿Está lista la carismática presentadora mexicana para volver a tomar las riendas de la conducción del show? Giselle Blondet responde a la pregunta más esperada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet; Alejandra Espinoza | Credit: Univision (x2) La tercera gala de Nuestra Belleza Latina, que Univision transmitió el pasado domingo 10 de octubre en horario estelar en competencia directa con Así se baila (Telemundo), contó con una importante ausencia: la de su carismática conductora Alejandra Espinoza. Tras el problema de salud sufrido que la llevó a permanecer varios días hospitalizada, la presentadora y actriz mexicana se vio obligada a ausentarse del programa de telerrealidad, lo que provocó que Giselle Blondet tomara las riendas de la conducción del programa. ¿Pero qué sucederá este domingo? ¿Estará Espinoza de regreso? Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza, conductora de Nuestra Belleza Latina | Credit: UNIVISION Si bien ni la cadena ni la propia Alejandra se han pronunciado aún al respecto, Giselle, quien condujo la primera temporada de NBL, concedió este miércoles una entrevista al diario puertorriqueño Primera hora en la que fue preguntada sobre esta cuestión. Aunque reconoció desconocer a ciencia cierta lo que sucederá el domingo, la presentadora comentó que confía en que Alejandra vuelva a conducir el programa este fin de semana. "Espero que Alejandra esté ya bien y todo, recuperada para este fin de semana", declaró. Giselle Blondet Giselle Blondet en NBL | Credit: UNIVISION "Yo no estoy considerando eso (conducir) para este fin de semana, pero si lo tengo que hacer, lo hago", dijo Blondet, quien prefirió no ahondar en los detalles de su estado de salud. "Nos hemos escrito y eso, pero habría que preguntarle a ella para que diga exactamente cómo se siente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arropada por el cariño de sus seres queridos mientras se recupera desde la tranquilidad de su hogar, Alejandra no ha vuelto a pronunciarse sobre el episodio de salud que sufrió. A través de sus historias de Instagram, la presentadora se ha limitado a compartir algunas historias relacionadas con su hijo, como la caída de su primer diente. Quien sí se pronunció sobre lo sucedido fue su neurólogo, George González, quien este miércoles compartió su diagnóstico en una entrevista con Despierta América (Univision). "Tuvo una migraña compleja, muchas veces se presenta con síntomas que confunden con infarto cerebral", explicó González. "Todos los estudios salieron bien, no tuvo ninguna salida en el cerebro, no le dejó ningún tipo de efecto a largo plazo. Es la primera vez que le pasó, le tenemos un par de estudios pendientes, pero se ve bien físicamente", detalló.

