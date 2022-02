"¿Y qué te pasó que te fuiste de Univision?". Giselle Blondet responde a sus seguidores La carismática conductora aterrizará el próximo lunes 7 de marzo en las tardes de Telemundo como una de las presentadoras de La mesa caliente, el nuevo programa de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet; Giselle Blondet y Verónica Bastos en La mesa caliente | Credit: Mezcalent; Telemundo Todo está listo para que el próximo lunes 7 de marzo a las 3 p. m., hora del Este, cuatro mujeres empoderadas y con opiniones diversas –Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, aterricen en las tardes de Telemundo con La mesa caliente, un nuevo programa de entretenimiento que presentará una variedad de temas de actualidad "y los más candentes y controversiales hechos de la vida real que afectan a la comunidad latina de la nación". Este formato original que se transmitirá de lunes a viernes por la cadena hispana marca la salida de Univision de Blondet, la carismática jueza del reality show Nuestra Belleza Latina, y su regreso a Telemundo, empresa en la que estuvo también trabajando hace varios años. "Junto a mis queridas Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe comienzo este nuevo programa muy ilusionada. Se llama La mesa caliente donde estaremos dando nuestros puntos de vista sobre los diferentes acontecimientos que son parte de nuestras vidas. Estoy muy feliz y siempre agradecida por cada oportunidad que Dios me da en esta hermosa vida. Espero que les guste mucho", compartía emocionada Giselle la semana pasada desde su perfil de Instagram. Giselle Alix Aspe, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos | Credit: TELEMUNDO Como se veía venir, la noticia de su nueva aventura profesional con Telemundo dio mucho de qué hablar en las redes sociales, donde muchos de sus seguidores celebraron la noticia. "¿Y qué te pasó Giselle que te fuiste de Univision?", le preguntó recientemente una de las más de 1 millón y medio de personas que la siguen a través de su página de Facebook. Siempre pendiente de los comentarios que le hacen llegar sus seguidores por medio de las redes sociales, la respuesta de la querida conductora no se hizo esperar. "Me hicieron una oferta de Telemundo para hacer La mesa caliente y me encantó la idea del show", explicó Blondet, quien también supera el millón de seguidores en Instagram. Blondet Credit: Facebook Giselle Blondet Reacciones desde Univision A pesar de trabajar ahora en cadenas diferentes, varios rostros de Univision no dudaron en felicitar a Giselle y desearle el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto. Este fue el caso, por ejemplo, de Jackie Guerrido, quien se deja ver cada tarde en el programa Primer impacto (Univision) y los domingos en Despierta América en domingo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Felicidades. Bellas todas", escribió la periodista de origen puertorriqueño. La reacción de Maity Interiano de Noticias Univision tampoco se hizo esperar. "Felicidades", escribió en su publicación la periodista hondureña.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¿Y qué te pasó que te fuiste de Univision?". Giselle Blondet responde a sus seguidores

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.