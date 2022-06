Giselle Blondet: "Tener cuatro mujeres en un programa como el nuestro no es fácil" La conductora habló sobre cómo es la relación con sus compañeras de La mesa caliente, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe, en una reciente transmisión en vivo en Facebook. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mesa caliente Verónica Bastos, Alix Aspe, Myrka Dellanos y Giselle Blondet, conductoras de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Instagram La mesa caliente La explosiva combinación de Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe como presentadoras del programa La mesa caliente, que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este, llamó desde un inicio poderosamente la atención de muchos televidentes. Desde principios de marzo, las cuatro conductoras se encargan de amenizar las tardes de Telemundo dando su opinión sobre los diferentes temas de actualidad que se abordan. Con personalidades tan diferentes entre sí y carreras de lo más exitosas a sus espaldas, el temor de que el ego terminara reinando en el plató y enturbiara el ambiente de trabajo estaba ahí. La mesa caliente Conductoras de La mesa caliente | Credit: Instagram Giselle Blondet Pero, afortunadamente, ha terminado sucediendo todo lo contrario. "A lo mejor no me van a creer esto y quiero decirles que de verdad no me preocupa que no me crean, pero les voy a decir la verdad: nosotras cuatro nos llevamos superbien", aseveró Blondet en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de su página de Facebook. La mesa caliente Conductoras de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Instagram Giselle Blondet El exrostro de Univision reconoció que "tenemos diferencias de opiniones", pero "yo creo que eso es superimportante porque si no no podríamos hacer el programa", aseveró. "Pero no es por el programa, en realidad en la vida nosotros queremos a personas, nuestra familia, nuestros hijos, amigos y opinamos distinto. Imagínense que todo el mundo opinara igual. Todos vemos las cosas de un color diferente dependiendo de nuestra vida o de nuestra experiencia". Giselle Blondet Conductoras de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Instagram Giselle Blondet Aunque admitió que no es habitual que suceda, mucho menos en una industria tan competitiva como la televisión, "honestamente yo misma estoy asombrada de lo bien que nosotras nos llevamos", declaró la que fuera jueza de NBL. "Nosotras nos respetamos mucho, tenemos nuestros momentos como puede pasar en cualquier relación de amistad, pero sí nos respetamos. Yo creo que nos queremos mucho. Sí. Nos cuidamos y nos encanta lo que estamos haciendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, quien supera el millón de seguidores en la red social Instagram, es consciente de que tener cuatro mujeres en un programa como La mesa caliente "no es fácil" porque "es muy fácil que haya discordia entre cuatro mujeres que cada una quiere hacer prevalecer su opinión en un programa como este", aseveró. "[Pero] yo debo decir que yo me siento cómoda, que yo me siento cada vez mejor, que siento que nos complementamos bien", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Giselle Blondet: "Tener cuatro mujeres en un programa como el nuestro no es fácil"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.