¿Cómo reaccionó Giselle Blondet a la celebración de los 25 años de Despierta América ahora que está en Telemundo? La presentadora, que hoy conduce La mesa caliente (Telemundo), formó parte del equipo de conductores del programa matutino de Univision durante varios años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet; Despierta América | Credit: Instagram (x2) Este jueves 14 de abril fue un día de celebración en Univision. Despierta América, el programa matutino que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González y compañía cumplió 25 años de vida y, como no podía ser de otra forma, hubo un gran festejo al aire. "Hace 25 años, 14 de abril de 1997, nació Despierta América. Gracias a todos nuestros fieles televidentes por el apoyo incondicional a través de los años y por permitirnos entrar a sus hogares cada mañana con alegría", se escribió desde el perfil de Instagram del show. Efectivamente, el programa se estrenó un 14 de abril de 1997 con Neida Sandoval, Ana María Canseco, Rafael José y Fernando Arau en la parte de la conducción. A ellos, los pioneros del show, no tardó en sumarse Giselle Blondet, quien durante muchos años también se encargó de despertar con alegría y humor al público hispano. Aunque hoy forma parte del talento de Telemundo, Blondet vivió algunos de los momentos más importantes de su vida –tanto personal como profesional– en las instalaciones de Univision, por lo que no quiso pasar por alto esta fecha tan especial. Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Giselle Blondet Pero, ¿cómo reaccionó la presentadora ante el aniversario de Despierta América ahora que se encuentra trabajando para la competencia? Aunque en su feed de Instagram no compartió nada al respecto, Blondet sí reaccionó de forma discreta al aniversario a través de las redes sociales al comentar una de las publicaciones del programa con unos emoticonos de corazón. Giselle Blondet Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ahora conductora de La mesa caliente (Telemundo) también compartió en sus historias de Instagram una imagen de cómo lucía hace 25 años, curiosamente de su época en Despierta América. Giselle Blondet Credit: Instagram La conductora, por obvias razones ya que ahora trabaja en la competencia, no mencionó, sin embargo, el nombre del programa.

