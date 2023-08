"Ya te extrañaba": Giselle Blondet presume reencuentro con Jomari Goyso La ahora conductora de Telemundo y el experto en moda y belleza de Univision trabajaron juntos en el exitoso reality show Nuestra Belleza Latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet, conductora de La mesa caliente | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Giselle Blondet inició en marzo de 2022 una nueva etapa en su exitosa carrera como una de las anfitrionas del programa La mesa caliente, que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este. "Honestamente yo misma estoy asombrada de lo bien que nosotras nos llevamos. Nosotras nos respetamos mucho, tenemos nuestros momentos como puede pasar en cualquier relación de amistad, pero sí nos respetamos. Yo creo que nos queremos mucho. Sí. Nos cuidamos y nos encanta lo que estamos haciendo", declaraba en junio del año pasado en un Facebook Live. La conductora venía de ser jueza del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina, programa que vio nacer en 2007 con la victoria de Alejandra Espinoza. Giselle Blondet Giselle Blondet, conductora de La mesa caliente | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Uno de sus compañeros en este reality show fue el experto en moda y belleza de Univision, Jomari Goyso, con quien compartió durante varios años la mesa de jueces. Giselle Blondet Giselle Blondet y Jomari Goyso en Nuestra Belleza Latina | Credit: Mezcalent Precisamente, Giselle coincidió este jueves en un evento en Miami con el presentador y empresario español. El reencuentro llenó de mucha emoción y felicidad a la presentadora, quien no tardó en presumir de su compañía a través de las redes sociales. Jomari Goyso Jomari Goyso y Giselle Blondet | Credit: Facebook Giselle Blondet "Ya te extrañaba", escribió Giselle junto a una foto en la que posa con Jomari. A lo que el conductor reaccionó con un "te quiero". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La última vez que Giselle y Jomari trabajaron juntos fue en 2021 cuando integraron el panel de jueces de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina. Ambos siempre se llevaron muy bien y tuvieron mucha química como compañeros, tanto delante como detrás de las cámaras. Aunque hoy pertenecen a compañías diferentes, el cariño entre ellos sigue estando intacto.

