Giselle Blondet abre su corazón en su debut en las tardes de Telemundo: "Este es un momento bien especial para mí" La presentadora no pudo contener la emoción al presentar este lunes durante el primer programa de La mesa caliente (Telemundo) "una de las entrevistas más difíciles" que le ha tocado hacer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet se emociona en el estreno de La mesa caliente | Credit: La mesa caliente Se acabó la espera. Giselle Blondet debutó este lunes en las tardes de Telemundo con el estreno de La mesa caliente, el nuevo programa de entretenimiento de la cadena hispana en el que comparte estudio de televisión con Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe. "Gracias a todos por el cariño. Ya pasamos los nervios y las maripositas en el estómago del primer día. Ojalá les haya gustado", escribió la carismática conductora al término del show a través de su perfil de Instagram, donde ya supera el millón de seguidores. Blondet había adelantado días atrás que en el estreno del programa el público podría ver "una de las entrevistas más difíciles" que le había tocado hacer a lo largo de su carrera y así fue. Giselle no pudo contener la emoción al presentar la conversación que mantuvo por primera vez frente a las cámaras de televisión con su hija Andrea sobre el amargo episodio que vivieron como familia el año pasado luego de que su hija estuviera cerca de morir por problemas cardiacos. Andrea Hija de Giselle Blondet y su familia | Credit: La mesa caliente "Este es un momento bien especial para mí porque como les dije voy a abrir mi corazón y les voy a hablar sobre algo que tocó la vida de mi familia de una manera muy particular. El año pasado mi hija Andrea tuvo un ataque al corazón y pensamos que iba a perder su vida. Gracias a Dios ella está bien y hoy ella misma por primera vez nos cuenta su historia", compartió la conductora. El testimonio de la hija de Giselle dejó a todos en el estudio muy emocionados, especialmente a Verónica Bastos, quien como madre no pudo evitar ponerse en el lugar de su colega. "Dicen por ahí que cuando se es madre de uno se es madre de todos, entonces como mamá no puedo imaginar la desesperación y el dolor cuando le dicen a uno que un hijo está pasando por una situación de vida o muerte y quiero agradecerle a tu hija y a ti definitivamente por compartir con nosotros este testimonio que ahora sí que están abriendo las puertas de su corazón y de su vida", expresó la periodista de origen costarricense y expanelista del programa ¡Suelta la sopa! Giselle Blondet Giselle Blondet entrevista a su hija en el estreno de La mesa caliente | Credit: La mesa caliente Giselle destacó que lo más importante del testimonio de su hija es el propósito con el que se hace. "Esto que le pasó a Andrea es algo que se desconoce, realmente no hay mucha información sobre esto y con la información nosotros podemos ayudar a salvar otras vidas", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exrostro de Univision reconoció que su hija no es muy amiga de las cámaras de televisión por lo que le agradeció públicamente el hecho de haberse animado a contar su historia. "Gracias mi amor, gracias por compartir tu historia. De verdad que lo más terrible que le puede pasar a uno, y tú eres madre tú también, es pensar por un momento que uno va a perder a un hijo, así que yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a todas las personas que se unieron en oración porque yo creo en el poder de la oración […]", expresó la conductora. La mesa caliente se transmite a las 3 p. m., hora del Este, por Telemundo.

