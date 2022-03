"Aunque ahora nos hayan separado siempre vamos a estar juntos": Giselle Blondet a excompañero de Univision La conductora inicia este lunes una nueva etapa en su carrera de la mano de Telemundo que la lleva a decir adiós, profesionalmente hablando, a queridos colegas de su antigua empresa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llegó el esperado día. Giselle Blondet debuta este lunes 7 de marzo en las tardes de Telemundo como una de las conductoras de La mesa caliente, el nuevo programa de entretenimiento de la cadena de habla hispana en el que cuatro mujeres empoderadas y con opiniones muy diferentes ofrecerán sus distintos puntos de vista sobre los temas más importantes del momento. "Yo los últimos años he trabajado como por una temporada digamos, hacía Nuestra Belleza y ya y hacía mis otras cosas, y de momento comprometerme otra vez con algo de lunes a viernes un horario en un programa en vivo que me encanta me asustó un poco la verdad", se sinceró la conductora en una reciente conversación que mantuvo con su colega Adamari López. Blondet, quien en los últimos años estuvo vinculada a Univision en el terreno profesional como jueza de NBL, inicia con el estreno de La mesa caliente una nueva etapa en su carrera televisiva que la lleva a decir adiós, profesionalmente hablando, a queridos compañeros de trabajo. Giselle Alix Aspe, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos de La mesa caliente | Credit: TELEMUNDO Este es el caso de Jomari Goyso, su inseparable colega de aventuras en el mencionado reality show de Univision y con quien mantiene desde hace años una bonita relación de amistad. Jomari Jomari Goyso y Giselle Blondet en NBL (2018) | Credit: Mezcalent "Y aunque ahora nos hayan separado siempre vamos a estar juntos", le dijo emocionada Blondet a su ya excompañero de cadena a través de una reciente grabación que compartió Jomari en Instagram en la que el experto en moda y belleza de Univision aparece cortándole el cabello. "Sobre todo que me necesita para el pelo", comentó Jomari con su particular sentido del humor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Giselle debuta este lunes en La mesa caliente por la puerta grande con una emotiva entrevista que le hizo días atrás a su hija Andrea en la que madre e hija hablan por primera vez juntas frente a las cámaras de televisión sobre el difícil episodio que vivieron como familia debido al ataque al corazón que sufrió Andrea el año pasado a pocos días de haberse convertido en madre. "Es una de las entrevistas más difíciles que me ha tocado hacer", reconoció Blondet. "No sé cuántas veces tú te has puesto nerviosa, como que no estás 100% en control en una entrevista, tengo que confesar que durante esa entrevista a mí me pasó eso", se sinceró.

