Giselle Blondet confiesa qué ha sido para ella lo más difícil en su nueva etapa profesional con Telemundo Aunque pudieran parecer detalles frívolos, la carismática conductora aseguró que no lo son. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Instagram Giselle Blondet 2022 está siendo un año de muchos cambios para Giselle Blondet en el terreno profesional. La carismática conductora iniciaba a principios de marzo una nueva etapa en su carrera como una de las anfitrionas de La mesa caliente, el nuevo show de entretenimiento de Telemundo. "Yo los últimos años he trabajado como por una temporada digamos, hacía Nuestra Belleza y ya y hacía mis otras cosas, y de momento comprometerme otra vez con algo de lunes a viernes un horario en un programa en vivo me asustó un poco la verdad", se sinceraba el exrostro de Univision en una amena charla que mantuvo con Adamari López previa al estreno del show. Tras casi toda una vida trabajando para la cadena de la competencia, para Giselle no ha sido fácil acoplarse a su nueva empresa y todo lo que conlleva un cambio de esa magnitud. Giselle Blondet Giselle Blondet en La mesa caliente | Credit: Instagram La mesa caliente "Una de las cosas más difíciles para mí, por lo menos, ha sido acostumbrarme a que todo, todo es nuevo para mí", reconoció este lunes la conductora a través de las redes sociales. Blondet, que cuenta con 1 millón de seguidores solo en Instagram, admitió que le ha costado adaptarse, por ejemplo, a los maquillistas y estilistas que trabajan en la cadena. "Todos los maquillistas que están aquí que soy divinos yo no los conocía. Imagínense veintipico de años con las mismas maquillistas y todo eso, así que he vuelto loca aquí a Dima y Danilo, los he vuelto locos; que si el pelo no así, que si súbelo para acá, que si bájamelo del otro lado, y a ella que si la base más suave, que si no me hagas mucho…", compartió la presentadora en compañía de su maquillista y estilista desde el salón de maquillaje de Telemundo Center en Miami. Giselle Blondet Adamari López y su maquillista en Telemundo | Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque pudieran parecer detalles frívolos, Giselle dejó claro que no lo son. "Parecen detalles frívolos pero la verdad no lo son porque si uno no se siente a gusto entonces cómo uno va a proyectar tranquilidad, seguridad, etc.", aseveró la presentadora. La mesa caliente se transmite a las 3 p. m., hora del Este, por Telemundo.

