Geru García y su Legión 7: "Lo que me distingue a mí es el rancho" Ranchero bueno es el nuevo disco de este apuesto y joven cantante nacido en Jalisco, que aunque no lo crean tiene miles de seguidores, ¡pero sigue viviendo y trabajando en su rancho! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Culpable soy yo" fue el video que puso en el mapa musical al Geru García y su Legión 7. El cantante regional mexicano era solo un adolescente por aquel entonces pero quizá nunca imaginaría que en solo unos años dicho tema acumularía más de 20 millones de vistas en YouTube y que tendría millones de personas siguiendo cada uno de sus movimientos en su adorado rancho: desde sus videos cantando hasta el simple acto de hacer tortillas a mano. Pero así ha ocurrido con el nacido en La Coronilla del Ocote, quien ya se proyecta a nivel internacional gracias a la prestigiada disquera Fonovisa, ¡sin descuidar sus labores en el rancho! "Es un lugar muy bonito", explicó el apuesto cantautor a People en Español durante su reciente aparición en el show People VIP sobre el lugar que lo vio crecer. "Sembrando maíz, sembrando frijol [trabajando] ahí en el ganado todo lo que es de rancho se hacerlo", asegura el sorprendente artista. "No hay que perder la responsabilidad [en] la música y en el campo". El artista cierra el año con el disco Ranchero bueno, que incluye el sencillo "Así soy": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la fecha el artista cuenta con tres discos de oro en México, incluyendo el tema que —que también es platino— "Cómo mirarte". ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Geru García y su Legión 7: "Lo que me distingue a mí es el rancho"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.