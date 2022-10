Geraldine Bazán sobre la nueva serie Secretos de villanas ¿por qué no estuvo Itatí Cantoral? "Sé que la invitaron" En exclusiva la actriz mexicana habla de lo que hace a una buena villana telenovelera y explica por qué su amiga y compañera no figuró en el elenco estelar del nuevo reality de Canela TV. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es un experimento televisivo que se antojaba imposible: reunir bajo un mismo techo a las villanas más aclamadas de las telenovelas para discutir sus villanías, cachetadas y momentos más memorables en la ficción. Y ahora que ha sucedido el estreno del reality show Secretos de villanas —cuyo primer episodio está disponible ya en el servicio de streaming Canela TV— hemos podido darnos una probadita de lo que viene. Conducido por el actor venezolano Enrique Sapene, el programa reúne a Geraldine Bazán Aylín Mujica, Gaby Spanic, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo y a Sarah Mintz, previamente conocida como Maritza Rodríguez. "Imagínate villanas, mujeres empoderadas, con estas personalidades tan fuertes", confiesa Geraldine Bazán al hablar en exclusiva con el show People VIP de People en Español "La verdad es que fue un gran experimento para mí que no sabía bien qué iba a suceder". Gaby Spanic (izq., al fondo), Geraldine Bazán, Sarah Mintz y Cynthia Klitbo; Aylín Mujica y Sabine Moussier (al frente) en el nuevo reality Secretos de villanas: Gaby Spanic Aylín Mujica Geraldine Bazán Sabine Moussier Sarah Mintz Cynthia Klitbo "Secretos de villanas" Credit: Cortesía: Canela TV Bazán sabe bien lo que representa el meterse en la piel de una villana, con sus bemoles y las pasiones que despierta entre los televidentes. Su primer rol como villana—según ella misma cuenta en uno de los capítulos del programa— lo obtuvo a los 18 años. Al preguntarle sobre la gran ausente del show, Itati Cantoral, la actriz y mamá no tardó en responder lo que sabe de su ausencia. "Sé que la invitaron pero acuérdate que es bien difícil [con] las agendas de todas", afirma. "Hay muchísimas grandes actrices villanas icónicas y bueno, yo a Itatí la adoro, de hecho nuestras hijas van en el mismo, grado en la misma escuela, entonces tenemos muchísimo en común". Cynthia Klitbo Aylín Mujica y Geraldine Bazán "Secretos de villanas" Credit: Cortesía: Canela TV ¡Mira arriba la entrevista exclusiva de People VIP con Geraldine Bazán! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

