Geraldine Bazán denuncia públicamente a Suelta la sopa por "acoso personal" La reacción del programa de espectáculos de Telemundo no se hizo esperar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Geraldine Bazán aprovechó el pasado fin de semana un encuentro que tuvo con medios de comunicación en México durante un evento altruista para denunciar públicamente el acoso que, según dijo, está sufriendo por parte del programa Suelta la sopa (Telemundo). "No es algo que yo lo siento, sino que la gente y el público se ha dado cuenta, de verdad yo le pido a Suelta la sopa que deje el acoso conmigo, se lo pido por favor a su productor, a sus conductores…", denunció la actriz mexicana justo después de que el reportero del programa que se encontraba en el lugar tratara de preguntarle sobre su ex Gabriel Soto. "Yo sé que la prensa y el artista es una sinergia, pero cuando hay acoso personal y cuando se nota que es con saña y con dolo –ya con Suelta la sopa es así–, entonces sé que va a perder muchísimo mi carrera si no me mencionan en Suelta la sopa, no me importa, ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar, pero sí quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre es lo mismo", expresó la mamá de Elissa y Miranda. Geraldine Bazan Geraldine Bazán; Jorge Bernal | Credit: Mezcalent; Instagram Jorge Bernal La fuerte acusación hecha por la intérprete de 38 años no pasó de largo este lunes durante la emisión del programa, donde se abordó el polémico asunto en profundidad. "Geraldine creo que nosotros como programa, como cualquier otro programa de espectáculo, hacemos preguntas que de repente no son las más lindas, pero hay preguntas que tenemos que hacer para tus fanáticos, que son [a] los que les interesa, acerca de tu vida, y espero que de verdad no sea cierto que ella se sienta acosada por nosotros", compartió el conductor del show, Jorge Bernal, quien fue el primero en expresar su punto de vista sobre lo sucedido. Más contundente se mostró el director de contenidos del show, Juan Manuel Cortés, quien negó categóricamente que la actriz esté sufriendo acoso por parte de su equipo de trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que a Geraldine le ha molestado quizás que aquí en el programa, que somos objetivos a diferencia de otros programas que han hecho todo lo contrario, que han apoyado a Geraldine 100% sin dejar ver el otro punto de vista, nosotros aquí, que todos opinamos diferentes, hemos mostrado los dos puntos de vista. Algunos hemos defendido a Geraldine en algunos momentos, en otros momentos hemos criticado algunas cosas que ha hecho y eso a ella le molesta", aseveró el periodista colombiano. "Ahora bien, como director de contenidos te quiero decir que yo que dirijo el grupo de periodistas y camarógrafos que siempre te encuentras en muchos lugares […] justamente eso es lo que hace Suelta la sopa, Suelta la sopa está en todas partes, quizás usa la palabra acoso, que no me gusta que la use, porque llega al aeropuerto y está una cámara de Suelta la sopa, va a otro lado y ahí está Suelta la sopa, estamos en todas partes. Y yo le pido a todos nuestros reporteros que hagan preguntas con respeto y de hecho nuestro reportero comienza diciéndole: 'Con mucho respeto Geraldine'. Y él no termina la pregunta cuando ella ya le dice esto del acoso", señaló.

