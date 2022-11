Asuntos de familia: George López regresa a la televisión acompañado de su hija El comediante George López estrena López vs. López, una nueva serie con toque biográficos sobre su relación con un ser muy querido, su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando los detractores de George López lo empezaron a criticar y atacar por sus sinceras declaraciones sobre diversos temas personales y culturales, su hija, Mayan López recurrió a sus redes sociales para abordar el tema. Pero más que defenderlo, la joven tomó con humor las opiniones sobre su famoso padre y respondió bailando y haciendo twerking a las críticas. La cómica y despreocupada respuesta de Mayan llamó la atención de la escritora y productora Debby Wolfe, que inmediatamente se identificó con la joven por venir también de padres divorciados. Su creatividad la llevó a presentar a padre e hija la idea de López vs. López, una comedia sobre las complicadas relaciones en las familias de parejas separadas. "Ella había pasado por situaciones similares [a las de mi hija] cuando se divorciaron sus padres", explicó George López al show People VIP. "Cuando nos presentó [la idea], pensé que era animación porque era tan profunda y poderosa la relación entre el padre y la hija, que [pensé] que esta gente deberá ser dibujada, esto tendrá que ser una caricatura porque era tan profundo y tan real que solo las caricaturas hacen eso en la televisión". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lopez vs. Lopez - Season 1 Credit: Chris Haston/NBC Selenis Leyva interpreta a la exesposa de López en el show y aunque explica que no es un personaje biográfico, sí tiene toques de las exesposas de todos los hombres, que intentan demostrar que al final del día, luchan como familia por amor. "Esperamos que por medio de la comedia podamos curar a muchas familias", dijo. Por su parte, George López no podía estar más orgulloso de trabajar al lado de su hija y saber que sin planearlo, ha seguido sus pasos. "Ver a Mayan hacer algo tan difícil pero hacerlo ver fácil, es lo que hace a cualquier padre [sentirse] orgulloso", puntualizó. El programa se estrena este viernes en NBC.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Asuntos de familia: George López regresa a la televisión acompañado de su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.