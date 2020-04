Gelena Solano tiene una doble y es una famosa presentadora venezolana. ¡Mira sus fotos! By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram (2) El parecido de la reportera dominicana Gelena Solano y la actriz y presentadora venezolana Viviana Gibelli es único. Además de ser reconocidas por su trabajo en la televisión, ambas son empresarias y tienen su propia línea de ropa. ¡Conócelas un poco más! Empezar galería Separadas al nacer Image zoom Instagram (2) El parecido de la reportera dominicana Gelena Solano y la actriz y presentadora venezolana Viviana Gibelli es único. Además de ser reconocidas por su trabajo en la televisión, ambas son empresarias y tienen su propia línea de ropa. ¡Conócelas un poco más! 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Dominicana Image zoom cortesía Sin duda alguna Gelena Solano es una de las reporteras más queridas en el medio del espectáculo. La carismática dominicana se ha destacado por los reportajes que realiza desde la Ciudad de Nueva York para el programa El gordo y la flaca (Univision). 2 de 9 Applications Ver Todo Venezolana Image zoom Viviana Gibelli es una presentadora de televisión, actriz y médica pediatra. En 1987, Gibelli participó en el concurso Miss Venezuela. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Empresaria Image zoom Instagram/Gelena Solano Gelena no se limita a la televisión, también es empresaria y tiene una línea de ropa para dama y otra para perritos bajo el nombre de Gelena Solano Style. "Yo misma compro mi ropa", explica la reportera, quien recientemente pintó zapatos a mano para regalarlos a médicos y enfermeras que están trabajando incansablemente en hospitales en Nueva York. "Si me siento bien poniéndome algo, me lo pongo". 4 de 9 Applications Ver Todo Madre de familia Image zoom Gibelli es madre de dos nenes: Aranza y Sebastián. 5 de 9 Applications Ver Todo Felizmente casada Instagram/GelenaandSteve Así como Gibelli comparte sus fotos familiares, Solano también es muy activa en las redes y junto con su esposo, Steve Cutuli, hace que todos sus seguidores gocen de lo lindo con todas sus ocurrencias. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Presentadora Image zoom Gibelli tiene su propio programa Viva Viviana (IVC- Direct TV), en el que la venezolana entrevista a diversas personalidades todos los miércoles a las 9 p. m., hora del Este. Las emisiones también se pueden ver a través de internet. 7 de 9 Applications Ver Todo Nueva York Image zoom Instagram/Gelena Solano Solano ha entrevistado a diversas personalidades del mundo de la farándula. 8 de 9 Applications Ver Todo Empresaria Image zoom Gibelli también es empresaria y tiene su propia línea de ropa para niños llamada You R Amazing. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

