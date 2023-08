Gelena Solano sufre "tremendo empujón" en pleno en vivo de El gordo y la flaca por caos en Nueva York La reportera pasó miedo al verse sorprendida en plena transmisión en vivo por el caos que se generó en el lugar luego de que un influencer comenzara a lanzar dinero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gelena Solano Gelena Solano; Raúl de Molina | Credit: El gordo y la flaca (x2) Hacer televisión en vivo desde un lugar tan concurrido como Time Square, en Nueva York, no es tarea fácil y tiene sus riesgos. Y si no que se lo pregunten a Gelena Solano, la carismática reportera de El gordo y la flaca (Univision), quien este lunes se vio sorprendida en plena transmisión en vivo por el caos que se generó en el lugar luego de que un influencer comenzara a lanzar dinero. "Estamos en Time Square, como pueden ver ustedes hay un chico que se le ha ocurrido venir aquí en plena plaza a tirarle dinero a los presentes, a los turistas que se encontraban aquí sentados en las escaleras rojas. Pero señores esto se va a convertir en un caos dentro de muy breve, eso sí se los garantizo", comentó Gelena nada más iniciar la transmisión en vivo. No se equivocaba. Apenas unos segundos después, la intersección de avenidas en Manhattan comenzó a llenarse de gente que intentaba atrapar un billete y el alboroto se apoderó del lugar. Gelena Solano Gelena Solano en vivo desde Nueva York | Credit: El gordo y la flaca Clarissa Molina Clarissa Molina y Raúl de Molina sorprendidos ante lo que estaba ocurriendo | Credit: El gordo y la flaca En su intento por tratar de hablar con el influencer y conocer más detalles sobre lo que estaba sucediendo, la reportera se vio inmersa en el caos y sufrió "tremendo empujón". Gelena Solano en medio del caos en Time Square Gelena Solano en medio del caos en Time Square | Credit: El gordo y la flaca Gelena Solano en medio del caos en Time Square Gelena Solano en medio del caos en Time Square | Credit: El gordo y la flaca "Gelena cuidado que se puede armar", le decía entretanto Clarissa Molina desde el estudio. Raúl de Molina Raúl de Molina y Clarissa Molina desde el estudio de El gordo y la flaca | Credit: El gordo y la flaca Gelena Gelena Solano en medio del caos en Time Square | Credit: El gordo y la flaca Gelena Solano en medio del caos en Time Square Gelena Solano en medio del caos en Time Square | Credit: El gordo y la flaca Pasado el susto inicial, y luego de una pausa comercial, Gelena reconoció a sus compañeros, Raúl de Molina y Clarissa, que había pasado miedo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me dieron tremendo empujón, tengo hasta un golpe aquí, se rompió una botella [y] le cayó a la cámara de El gordo y la flaca, pero gracias a Dios estamos bien", dijo aún con el susto en el cuerpo. "Yo todavía tengo miedo de este caos que se formó aquí en pleno Time Square que la gente empezó a empujarse, hubo una señora que se cayó, niños…", agregó.

