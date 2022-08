"Estoy destruida": Gelena Solano se rompe en plena transmisión en vivo de El gordo y la flaca La carismática reportera no pudo evitar romper a llorar desconsoladamente mientras estaba al aire con motivo de la reciente pérdida de su inseparable compañera durante los últimos 13 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan Lili Estefan; Gelena Solano; Raúl de Molina | Credit: El gordo y la flaca (x3) No están siendo días fáciles para Gelena Solano. La reportera de El gordo y la flaca (Univision) se encuentra de luto tras la reciente pérdida de su "hijita de cuatro patas". "Mi chanelita, fueron 13 años contigo y en cada rincón de esta casa estás tú. Cómo voy a cenar, a dormir, a ver televisión sin ti. Mi vida entera era en torno a ti. Tantos viajes contigo, las visitas de los suegros los domingos, los restaurantes, me acompañabas muchas veces hasta al trabajo. Tú eras mi todo", escribió el pasado fin de semana a través de su cuenta de Instagram. Aún tratando de asimilar su partida y con "un dolor profundo en su corazón", la carismática comunicadora dominicana no pudo evitar romper en llanto este lunes en plena transmisión en vivo de El gordo y la flaca luego de que Lili Estefan y Raúl de Molina le dieran el pésame. "Quiero darte el pésame por haber perdido a tu perrita que yo sé lo que tú la querías a través de los años y para ti era como una hija. Yo sé lo difícil que ha sido este fin de semana para ti y aquí todo el mundo en El gordo y la flaca te damos el pésame", dijo de Molina. El gordo y la flaca El gordo y la flaca (Univision) | Credit: El gordo y la flaca "Yo sé que todos te están apoyando, sé que son momentos difíciles, todos hemos perdido mascotas, pero yo sé que para ti es uno de esos momentos que te marcará para el resto de tu vida. Queremos que sepas que estamos contigo, que te amamos y que te queremos", agregó por su parte Estefan tratando de consolarla en estos difíciles momentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el rostro envuelto en lágrimas y casi sin poder articular palabra, Gelena reconoció "estar destruida". "Esa fue mi hija y siempre la voy a recordar y la extraño. En mi casa estamos de luto", expresó entre lágrimas quien es una de las reporteras más queridas de la televisión de habla hispana. ¡Mucha fuerza Gelena!

