"Me escupieron nuevamente": Gelena Solano relata atemorizada el incidente sufrido en El gordo y la flaca La reportera del programa de Univision compartió este jueves durante el show lo difícil que está siendo poder llevar a cabo su trabajo en tiempos de coronavirus. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ser reportero/a en tiempos de coronavirus puede llegar a ser una tarea peligrosa, especialmente en el área de Times Square. Y si no que se lo pregunten a Gelena Solano de El gordo y la flaca (Univision), quien aterrorizada compartió este jueves en el programa de Univision lo difícil que está siendo poder llevar a cabo su trabajo en esta zona de Nueva York. Gelena, quien tiene más de 600 mil seguidores en Instagram, denunció ante las cámaras del veterano show que tanto ella como su camarógrafo fueron ‘agredidos’ por dos personas mientras se encontraban grabando imágenes de recurso. "No solamente tenemos que bregar con este enemigo invisible, como es el coronavirus, con los aguaceros, la brisa, pero ahora los indigentes y algunas personas que simplemente quieren escupirle a otras. En este caso segunda vez que me pasa. Yo estaba en una de esas cuadras grabado imágenes de los afiches de Times Square, vinieron dos indigentes a pedirme dinero, lógicamente yo tenía mi ventana cerrada, yo le hago señas de que no tenía dinero pues empezaron a escupir mi vehículo", comenzó narrando visiblemente afectada Solano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La carismática reportera explicó que se fue de esa área y empezó a prepararse para la conexión en directo con el estudio de El gordo y la flaca junto con su camarógrafo, quien lamentablemente también recibió escupitajos mientras desmontaba el equipo de trabajo. "Me fui del área, llegó mi camarógrafo, empezó a desmontar los equipos pasa salir en vivo y empezaron a escupir a los equipos de nosotros. Lógicamente nos movimos de área. Vi una señora dentro de un carro de tránsito, le pedí ayuda y le dije que por favor que llamara a la policía. La policía todavía no ha aparecido", denunció Gelena. Image zoom Gelena Solano Instagram Gelena Solano La reportera expuso que esta situación se ha repetido con mucha frecuencia durante los más de 40 días que lleva cubriendo la información relacionada con el coronavirus en Nueva York "La verdad que no ha sido fácil. Hemos durado como 47 días bregando con muchas personas irrespetuosas que no entienden que nosotros tenemos trabajos esenciales y que definitivamente estamos arriesgando nuestras vidas", expresó Solano.

