Ganadora de Nuestra Belleza Latina sorprende al aparecer en La mesa caliente como conductora invitada "No puedo estar más feliz, es como una hija mía", dijo Giselle Blondet. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mesa caliente Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos, conductoras de La mesa caliente | Credit: Instagram Myrka Dellanos Tras más de un año al aire, La mesa caliente (Telemundo) se ha convertido en la opción favorita de muchos televidentes para amenizar sus tardes. El programa se quedaba a principios de mayo sin una de sus cuatro conductoras, Alix Aspe, quien por motivos personales tomó la decisión de dejar su posición como copresentadora del show de las tardes de la cadena hispana. Desde entonces, su lugar lo ha estado ocupando principalmente la exparticipante de La casa de los famosos 3 Aylín Mujica. "Me siento muy bien, me encanta. Myrka, Gigi y Verónica son divinas, me siento superagusto, me tratan superbien", comentaba semanas atrás la actriz cubana. La mesa caliente Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos, conductoras de La mesa caliente | Credit: Instagram Giselle Blondet El show que se transmite de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este, ha contado esta semana con una nueva conductora invitada cuya presencia ha sido muy bien recibida por el público. Se trata de una querida ganadora del reality show de Univision Nuestra Belleza Latina. "No puedo estar más feliz, esto es como una hija mía que yo voy a presentar aquí hoy. Me encanta tenerla en La mesa caliente. Ustedes saben que nació en Cuba y llegó a Estados Unidos buscando el sueño americano, la van a reconocer muy bien porque ganó Nuestra Belleza Latina en el 2009 y comenzó a desarrollar su carrera como actriz hasta que cambió de rumbo porque encontró el amor. Ella es Greidys Gil", la presentó Blondet. Greidys Gil Greidys Gil y Giselle Blondet en La mesa caliente | Credit: Instagram Greidys Gil La reina de belleza cubana llevaba varios años alejada de la televisión, por lo que estaba feliz de volver a estar frente a las cámaras. "Me encanta estar con ustedes aquí", expresó. "Gracias a La mesa caliente por invitarme. Yo feliz de estar frente a la cámara de nuevo después de 3 años que trabajé aquí en Telemundo con ¡Suelta la sopa!". Greidys Gil Greidys Gil en La mesa caliente | Credit: Instagram Greidys Gil Greidys contó que en los últimos años ha estado dedicada a ser mamá. "Tengo la bendición de tener 2 hijos que están chiquitos, Lucas de 7 años y Grace de 5, y estos últimos años he estado dedicada a ellos, educándolos, enseñándoles buenos valores en esta sociedad que cada vez está más cambiante y llena de retos para todos nosotros como padres, así que yo disfruto mucho estar con ellos", compartió. Greidys Gil Greidys Gil en La mesa caliente | Credit: Instagram Greidys Gil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El desempeño de Greidys como conductora invitada en La mesa caliente ha sido muy bien valorado por la audiencia, como reflejan los comentarios que se han vertido en las redes sociales, por lo que muchos piden que se quede como presentadora fija. Greidys Gil Greidys Gil en La mesa caliente | Credit: Instagram Greidys Gil "Deberían de dejarte en La mesa caliente, tú llevarías ese programa con mucha excelencia", escribió una televidente. "Me encanta verte en televisión, ojalá te dejen fija", comentó otra persona.

