"O el señor o yo": Galilea Montijo recuerda lo incómodo que fue trabajar con un ex en el programa Hoy La situación se volvió tan incómoda que la conductora reconoció que tuvo que dar un ultimátum al programa: 'O el señor o yo'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo Galilea Montijo | Credit: Mezcalent Si trabajar con una pareja puede llegar a ser una experiencia algo incómoda, trabajar con un ex puede llegar a serlo mucho más. Y si no que se lo pregunten a Galilea Montijo, quien sabe muy bien del tema por experiencia propia. La presentadora mexicana, quien no conducirá el nuevo programa de los creadores de Pequeños gigantes, recordó recientemente en el show Netas Divinas de Unicable lo difícil que fue para ella en su momento tener que compartir el foro del programa Hoy con su ex. "En su momento en el programa Hoy anduve con un colaborador […] y afectó mi trabajo hasta que habló, o sea porque terminamos mal", reconoció la conductora, quien contó que 'el caballero' comenzó a hablar de ella y tuvo que dar un ultimátum a la producción del programa. Galilea Montijo Galilea Montijo | Credit: Mezcalent "Ahí sí yo me puse dije 'o el señor o yo' porque no está padre", contó Galilea. La también actriz reconoció que se volvió una situación "muy incómoda porque siguió yendo como varios mesecillos" al show ya que en un inicio ella prefirió no intervenir en el asunto. Hasta que no pudo más. "De hecho él entraba al foro y yo me salía y era como de le quiero pegar y seguramente él a mí. Fue muy incómodo y desde entonces dije 'ay no, qué flojera trabajando con alguien y estarlo viendo todos los días'", compartió. Galilea Montijo Galilea Montijo | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE E NUESTRO BOLETÍN Galilea, quien supera los 10 millones de seguidores en Instagram, valoró como positivo el hecho de que su esposo, Fernando Reina, no se dedique a nada relacionado con el medio artístico. "Gracias a Dios Fer no tiene nada que ver con este medio, de hecho hasta me pide por favor 'no quiero salir en ningún lado, no quiero saber nada de esto'. Ya, de hecho, Mateo [su hijo] escucha tanto que también hasta Mateo me dice 'yo no quiero saber'", señaló la presentadora.

