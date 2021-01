Close

Galilea Montijo se enfrenta a Arath de la Torre, al aire, por Paty Navidad Paty Navidad vuelve a ser motivo de controversia cuando los conductores del programa Hoy, Galilea Montijo y Arath de la Torre, comenzaron una discusión por su postura. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La polémica generada por el cierre de las cuentas de Paty Navidad en Twitter continúa. El pasado lunes, Galilea Montijo y su nuevo compañero de Hoy, Arath de la Torre, entraron en una discusión al respecto; ya que mientras la primera apoya la decisión de la mencionada plataforma, el segundo considera que no era una medida adecuada. RELACIONADO: Paty Navidad abre nueva cuenta en Twitter y ¡la suspenden otra vez! Image zoom Credit: Mezcalent “Mira, Negrito [Raúl Araiza], ve lo que pasó la semana pasada con el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también cerraron, parece, para siempre la cuenta por una cuestión de desinformación", mencionó Montijo en la mencionada emisión mexicana de televisión. “Twitter es una plataforma que está tratando de llevar la información real y ni desinformar a la gente. Porque una cosa es lo que tú creas, eso es muy válido y muy personal, a lo que tú estás diciendo a la gente, mal informando”. Image zoom Credit: Galilea Montijo/Instagram Arath de la Torre respondió que “humildemente, a mí me parece una medida muy drástica”. Y advirtió que “me parece muy drástico porque tampoco es tan grave”. “Si se está muriendo gente”, respondió Montijo. “Si creo, es un tema [delicado]”. Image zoom Arath de la Torre comenzó a bromear y cuestionó “¿quién reportó a la Navidad?”. “Es un tema delicado, pero van a empezar a bloquear cuentas”, concluyó De la Torre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Patricia Navidad recuperó su cuenta original, ya que, según informó, unas personas le dijeron cómo podía tenerla de regreso y sin que Twitter se la cierre nuevamente. “Nadie me va a silenciar. Siempre hablaré con la verdad. No importa cuantas veces Twitter trate de callarme, yo volví, yo volveré”, fue el mensaje que utilizó para anunciar su retorno por tercera ocasión. La cuenta fue abierta el pasado 11 de enero a las 9:34 horas, tiempo de México, y continúa abierta. De momento suma 59 seguidores.

