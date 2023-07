Galilea Montijo le reclama en vivo a una de sus compañeras: "Es la última vez" Una actitud de molestia hacia una de sus compañeras del programa Hoy dejó ver Galilea Montijo durante la transmisión en vivo y se lo hizo saber ¿qué pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como es por todos conocido, Galilea Montijo ha tenido que ausentarse del matutino Hoy debido a que es conductora de La casa de los famosos y Netas divinas; sin embargo, otra de sus compañeras también tuvo que estar fuera de dicha emisión. Se trata de Tania Rincón, quien, el pasado 15 de junio, anunció que no se presentaría al programa por un mes debido a que cubriría la Copa de Oro, que fue ganada, justamente, por la selección mexicana de fútbol. Ante ello, cuando Rincón regresó y pudo ver de nueva cuenta a todos sus compañeros, ellos no dudaron en decirle abiertamente que la habían extrañado. Pero Montijo decidió hacerle un reclamo en vivo. "Es la última vez que te doy permiso de irte tanto tiempo", le mencionó tras darle la bienvenida con tono y rostro de molestia. "¡La última! ¡Ach!". "Para la próxima pongan por favor en ese permiso a la señora Galilea", respondió Rincón. Lo único que hizo felices a todos fue saber que México había ganado y por eso la falta de la presentadora en el programa tuvo algo positivo. "Pero valió la pena porque ganó la selección mexicana. Tania les dio buen augurio", dijo Arath de la Torre, otro de los conductores. Galilea Montijo Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No lo sé, pero ganamos", mencionó Rincón. Tania Rincón Credit: Carlos Tischler/Getty Images Tras ese breve reclamo, la emisión continuó como de costumbre; eso sí, luego de que todos mostraran el gran cariño que sienten hacia Tania Rincón, empezando por Andrea Legarreta y Galilea Montijo. De hecho, hace unos días, esta última confesó públicamente que ya no quiere ausentarse de Hoy porque es el programa que la dio a conocer y que la ha mantenido en el gusto del público.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Galilea Montijo le reclama en vivo a una de sus compañeras: "Es la última vez"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.