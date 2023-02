Galilea Montijo queda fuera de Pequeños gigantes Tras cuatro temporadas de ser la presentadora del reality infantil Pequeños gigantes, Galilea Montijo reveló que está fuera de este importante proyecto que está actualmente en producción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el paso de los años, Galilea Montijo se ha consolidado como una importante conductora de televisión. Si bien, es una de las presentadoras titulares de la revista matutina Hoy, también ha encabezado otros proyectos que han tenido mucho éxito y donde se han convertido en favorita de la audiencia. Justamente, uno de los programas donde se ganó la simpatía del público fue en el reality infantil Pequeños gigantes. Esta emisión, que se estrenó en 2011, ha tenido hasta el momento cuatro temporadas; la última se transmitió en 2020. En todas estas entregas dicha famosa estuvo a cargo. Ahora, revela que ha quedado fuera y será un hombre quien ocupará su lugar. "El de los niños [Pequeños gigantes] lo va a conducir Adal Ramones, a mí no me han dicho nada. Para los que arrancaron ya no estuve. No sé nada", reveló Montijo a los medios de comunicación. "Si me preguntan La máscara [¿Quién es la máscara?] sí me encantaría repetir". La también actriz reconoce que es una de las privilegiadas de Televisa y acata las órdenes de que le den. "Están cambiando las cosas en los medios de comunicación", confesó. "Antes las exclusividades eran larguísimas, hoy en día las exclusividades, casi, casi, las estamos haciendo por año". Galilea Montijo Galilea Montijo | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Galilea Montijo también aclaró rumores de que se iría a trabajar a Estados Unidos y dejaría el programa matutino. "Siempre lo he dicho, voy a estar muy agradecida siempre con la empresa. Y en el momento que ellos me digan 'ya no te necesito', porque también eso puede suceder, te vas a donde te den trabajo. Pero no me veo en otro lugar. Si me preguntan '¿te ves en otro lugar?'; no veo en otro lugar que sea Televisa", advirtió. "Y si en Televisa el día de mañana, por esta fusión Televisa-Univisión, me dicen 'oye, te necesitamos allá', agarro mis chivas [cosas] y me voy para allá [Estados Unidos] feliz de la vida. Porque amo donde me pongan y lo disfruto", continuó. "También después de tantos años en el programa Hoy sería muy difícil para mí dejarlo, pero entiendo qué hay ciclos y cosas que tienen que terminar, pero hasta el momento no. Tengo contrato de aquí a diciembre".

