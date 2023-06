Así Galilea Montijo enfrentó rumores de fraude en La casa de los famosos Luego de la polémica desatada cuando el público realizó señalamientos de fraude en La casa de los famosos, su titular, Galilea Montijo, reaccionó al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El look del día Credit: Instagram Hace unos días, se desató una polémica en La casa de los famosos debido a que cuando se llevó a cabo el día de la nominación, Galilea Montijo, la conductora de la emisión, mientras hablaba con los participantes, hizo un gesto llevándose el pelo a la oreja. Al concluir, Paul Stanley, uno de los habitantes del lugar, hizo lo mismo. Eso desató las sospechas de la audiencia, quienes aseguraron había favoritismo con el conductor, debido a que forma parte del equipo de presentadores del matutino Hoy al lado de Montijo. Ante ello, la exreina de belleza hizo frente a la controversia. "Quiero aclarar que a pesar de que conocemos a todos los habitantes dentro de la casa o a la mayoría, a unos los conocemos desde mucho tiempo antes, a otros menos, pero de verdad es que a todos los queremos", advirtió Montijo durante la emisión. "No tenemos nosotros, ni debemos tener ningún tipo de favoritismo por ningún participante de la casa". La famosa también dejó claro que todos son profesionales y lo único que buscan es entretener al público; dejó claro que, si bien, ama que se generen historias, inventos y especulaciones, quienes participan en el reality no son parte de ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diego de Erice, otro de los presentadores, apoyó a su compañera dejando claro que su papel es solo conducir; por lo tanto, no tienen ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones o en la votación correspondiente para dejar o sacar a alguno de los participantes. Así, Galilea Montijo zanjó cualquier tipo de controversia y aseguró que el equipo de La casa de los famosos solo pretende ofrecer una producción de calidad que entretenga al público.

